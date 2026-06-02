Розшук ТЦК не є перешкодою для консульських дій

Черга за закордонними паспортами. Фото: ProUkrainu.cz

Територіальні центри комплектування мають право оголошувати у розшук навіть тих громадян, які перебувають за кордоном. Оголошення в розшук формально не повинно впливати на отримання консульських послуг. Але на практиці ситуація відрізняється в гірший для громадян бік.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК до порушників військового обліку

Територіальний центр комплектування має право застосовувати щодо порушників військового обліку різноманітні санкції. Першою із таких є адміністративне стягнення, або ж штраф.

Якщо громадянин сплатить штраф у встановлені законом строки, штраф буде скасований. У іншому випадку ТЦК має право оголосити таку особу у розшук.

Центр комплектування має право оголошувати у розшук не тільки тих порушників, які перебувають на території України. В розшук можуть подати і емігрантів, які виїхали за межі країни.

Формальна і фактична ситуація із закордонними паспортами при розшуку

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що його сина, який перебуває за кордоном на роботі, оголосили у розшук. Після цього йому почали відмовляти у консульських послугах, наприклад, у видачі нового закордонного паспорта.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що взагалі-то такі відмови не є законними. Айвазян підкреслив: "Розшук ТЦК не є причиною для відмови у вчиненні консульських дій".

Втім, визнав адвокат, в реальності ситуація є дещо іншою: "Відповідна практика, на жаль, має місце у більшості консульств станом на сьогодні. Тому варто розглядати лише звернення за новим паспортом до ДП "Документ".

Вирішити питання зняття з розшуку ТЦК можна різними шляхами. Але початковий крок, як пояснили юристи, у всіх цих шляхів один. Громадянин має дізнатися причину подання в розшук.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.