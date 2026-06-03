Адвокат разъяснила полномочия ТЦК во время мобилизации

Мобилизованные мужчины. Фото: скриншот YouTube

Военнослужащие территориальных центров комплектования не имеют полномочий задерживать граждан или изымать у них мобильные телефоны без предусмотренных законом оснований. Действующее законодательство четко разграничивает полномочия ТЦК и правоохранительных органов. Вопросы задержания граждан регулируются отдельными нормами закона и не относятся к компетенции военных комиссариатов.

Об этом заявила адвокат Юлия Антонюк, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "УНИАН".

Юрист отметила, что ТЦК являются органами военного управления, а не правоохранительными структурами. Поэтому их деятельность регулируется законодательством о мобилизации и воинском учете. Эти нормы предусматривают проверку военно-учетных документов, однако не дают права на конфискацию личного имущества граждан или применение мер принуждения.

Какие полномочия предусмотрены законом

Отдельно Юлия Антонюк объяснила, что задержание человека возможно исключительно правоохранительными органами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. Также только полиция имеет полномочия устанавливать личность гражданина и при необходимости доставлять его в отделение. Адвокат подчеркнула, что такие действия должны осуществляться исключительно на законных основаниях.

Вместе с тем эксперт обратила внимание, что на практике отдельные ситуации могут вызывать вопросы относительно соблюдения установленных процедур. Она также пояснила, что представители ТЦК вправе требовать у граждан документы, удостоверяющие личность и подтверждающие выполнение обязанностей по воинскому учету. Все остальные действия должны соответствовать требованиям действующего законодательства Украины.

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