Адвокат роз'яснила повноваження ТЦК під час мобілізації

Мобілізовані чоловіки. Фото: скріншот YouTube

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування не мають повноважень затримувати громадян або вилучати в них мобільні телефони без передбачених законом підстав. Чинне законодавство чітко розмежовує повноваження ТЦК та правоохоронних органів. Питання затримання громадян регулюються окремими нормами закону і не належать до компетенції військових комісаріатів.

Про це заявила адвокат Юлія Антонюк, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "УНІАН".

Юрист зазначила, що ТЦК є органами військового управління, а не правоохоронними структурами. Тому їхня діяльність регулюється законодавством про мобілізацію та військовий облік. Ці норми передбачають перевірку військово-облікових документів, однак не дають права на конфіскацію особистого майна громадян або застосування примусових заходів.

Які повноваження передбачені законом

Окремо Юлія Антонюк пояснила, що затримання людини можливе виключно правоохоронними органами у випадках і порядку, передбачених законодавством. Також лише поліція має повноваження встановлювати особу громадянина та за потреби доставляти його до відділку. Адвокат наголосила, що такі дії мають здійснюватися виключно на законних підставах.

Водночас експерт звернула увагу, що на практиці окремі ситуації можуть викликати питання щодо дотримання встановлених процедур. Вона також пояснила, що представники ТЦК вправі вимагати у громадян документи, що посвідчують особу та підтверджують виконання обов'язків з військового обліку. Усі інші дії мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

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