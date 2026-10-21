Мобілізаційні заходи на вулиці. Фото: Vox Lviv

Військовозобов’язаний мешканець України оскаржив постанову ТЦК про накладення штрафу за неявку за повісткою та домігся її скасування в суді. Чоловік наполягав, що не отримував повістку, а поштове відправлення повернулося відправнику. На момент розгляду справи у нього також діяла відстрочка від мобілізації завдяки бронюванню на роботі.

Суд вивчив подані матеріали та встановив, що ТЦК не підтвердив належними доказами відправлення повістки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому виник спір через повістку

У липні 2026 року ТЦК призначив чоловікові штраф за неявку на виклик, який, за версією відомства, надіслали через "Укрпошту". Громадянин заперечував отримання повістки та вказував, що лист повернувся відправнику. За його словами, дізнавшись про звернення до поліції, він самостійно прийшов до ТЦК 16 липня та надав письмові пояснення. Однак пізніше щодо нього все одно ухвалили постанову про адміністративне стягнення.

Під час розгляду справи суд звернув увагу на відсутність переконливих доказів відправлення повістки на зареєстровану адресу чоловіка. ТЦК не надав суду копію самого документа та матеріали, які б дозволили підтвердити належне повідомлення. Також виникли питання щодо оформлення поштового відправлення та підтвердження його передачі оператору зв’язку. Суд зазначив, що обов’язок обґрунтувати правомірність постанови лежить на органі, який її виніс, а сумніви щодо вини особи не можна трактувати проти неї.

Чим завершився розгляд справи

Суд задовольнив позов військовозобов’язаного, скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень та припинив провадження у справі через відсутність складу адміністративного правопорушення. Окрім того, ТЦК зобов’язали повернути позивачеві 665,60 гривень судового збору. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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