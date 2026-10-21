Мобилизационные действия на улице. Фото: Vox Lviv

Военнообязанный житель Украины оспорил постановление ТЦК о штрафе за неявку по повестке и добился его отмены в суде. Мужчина настаивал, что не получал вызов, а почтовое отправление вернулось отправителю. На момент рассмотрения дела у него также действовала отсрочка от мобилизации благодаря бронированию на работе.

Суд изучил представленные материалы и обнаружил, что ТЦК не подтвердил надлежащими доказательствами отправку повестки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему возник спор из-за повестки

В июле 2026 года ТЦК назначил мужчине штраф за неявку по вызову, который, по версии ведомства, направили через "Укрпочту". Гражданин отрицал получение повестки и указывал, что письмо вернулось отправителю. По его словам, после информации об обращении в полицию он самостоятельно пришел в ТЦК 16 июля и предоставил письменные объяснения. Однако позднее в отношении него все равно вынесли постановление об административном взыскании.

При рассмотрении дела суд обратил внимание на отсутствие убедительных доказательств отправки повестки по зарегистрированному адресу мужчины. ТЦК не предоставил суду копию самого документа и материалы, которые позволяли бы подтвердить надлежащее уведомление. Также возникли вопросы к оформлению почтового отправления и подтверждению его передачи оператору связи. Суд указал, что обязанность обосновать правомерность постановления лежит на органе, который его вынес, а сомнения относительно вины человека нельзя трактовать против него.

Чем завершилось разбирательство

Суд удовлетворил иск военнообязанного, отменил штраф в размере 17 тысяч гривен и прекратил производство по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения. Кроме того, ТЦК обязали вернуть истцу 665,60 гривны судебного сбора. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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Этот случай не означает, что штраф за неявку можно отменить только на основании заявления о неполучении повестки: суд оценивает доказательства и обстоятельства каждого дела отдельно.

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