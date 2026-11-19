Силова мобілізація працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Кількість конфліктів під час мобілізації в Україні зменшилася, а випадки так званої "бусифікації" майже зникли. Водночас проблеми в роботі ТЦК та СП повністю не розв’язали. У Верховній Раді також очікують від Міноборони пропозицій щодо справедливіших правил мобілізації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Новини.LIVE.

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Конфлікти із ТЦК

В Україні вдалося знизити рівень конфліктності під час мобілізаційних заходів. За словами Веніславського, випадки так званої «бусифікації», коли військовозобов'язаних примусово саджали в мікроавтобуси просто на вулицях, практично припинилися.

"Конфлікти, пов’язані з так званою "бусифікацією" — коли на вулицях військовозобов’язаних чи усіх підряд хапали й саджали в мікроавтобуси, практично зійшли нанівець", — заявив Веніславський.

Депутат додав, що оцінити зміни можна навіть за результатами моніторингу відкритих джерел інформації.

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Також до проведення мобілізаційних заходів залучили військовослужбовців Військової служби правопорядку. На думку Веніславського, комплекс цих заходів допоміг зменшити кількість конфліктів і порушень з боку працівників ТЦК та СП.

Як змінився склад мобілізованих

Окремо народний депутат розповів про зміни в якісному складі мобілізованих. За його даними, протягом понад року Україна щомісяця залучає до війська приблизно 30 тисяч осіб. Водночас раніше серед мобілізованих була значна частка людей, які через вік або стан здоров'я не могли повноцінно виконувати бойові завдання. Веніславський вважає, що посилення контролю за військово-лікарськими комісіями вже дало результат.

"Частка придатних до військової служби та виконання бойових завдань зростає. Відповідно, частка тих, хто може бути залучений лише до виконання завдань у тилу чи в підрозділах забезпечення, знижується", — заявив Веніславський.

За словами Веніславського, завдяки змінам у мобілізаційних процесах вдається забезпечувати потреби в особовому складі, які визначає Генеральний штаб.

Які проблеми залишилися

Попри позитивні зміни, повністю розв'язати проблеми з мобілізацією поки не вдалося. Веніславський визнав, що певні труднощі залишаються, хоча нових системних проблем наразі не виникло. Крім того, Комітет Верховної Ради досі очікує від Міністерства оборони законодавчих пропозицій. Вони мають допомогти зробити мобілізацію справедливішою та вдосконалити чинні правила.

"Вирішити проблемні питання мобілізації без комплексного підходу ми не можемо. Тому, безперечно, ми очікуємо низку законопроектів, які стосуватимуться і більш системного вирішення питань СЗЧ, і питань, пов'язаних із мобілізаційними заходами", — додав нардеп.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Хмельниччині винесли вирок водієві, який збив військовослужбовця ТЦК та СП. Унаслідок наїзду представник військкомату зазнав травм. Порушнику засудили до позбавлення волі. Крім того, він має сплатити потерпілому майже 450 тисяч гривень, щоб компенсувати матеріальну та моральну шкоду.

Також Новини.LIVE писали, що у мережі нещодавно поширили інформацію про те, що на Волині працівники ТЦК та СП побили літню жінку. У військкоматі назвали такі чутки недостовірними та заявили, що військовослужбовці не перевищували службових повноважень.