Мобілізовані українці. Фото: Дніпропетровський ОТЦК та СП

Після поширення в Telegram фотографій, пов’язаних із публікацією про моніторинговий візит омбудсмена, Дніпропетровський обласний ТЦК виступив з окремим роз’ясненням. У відомстві заявили, що знімки, які використовують деякі канали, не відповідають дійсності. Там також підкреслили, що ці фотографії не належать до зони відповідальності обласного центру комплектування.

Звернення було адресоване представникам ЗМІ та громадськості, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Facebook-акаунт ОТЦК та СП.

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У повідомленні нагадали, що інформація про візит Уповноваженого Верховної Ради з прав людини була розміщена на офіційному сайті омбудсмена 13 листопада 2026 року. При цьому відомство не уточнило, які саме фотографії вважає недостовірними, і не назвало Telegram-канали, що поширювали ці матеріали.

Які питання виникли після моніторингу

Раніше Офіс омбудсмена повідомив про перевірку Дніпропетровського обласного ТЦК та його структурних підрозділів. За підсумками моніторингових заходів представники Уповноваженого оприлюднили зауваження щодо організації оповіщення, роботи окремих груп та дотримання встановлених процедур. Серед порушених питань були використання службового транспорту, наявність розпізнавальних знаків та застосування нагрудних відеокамер.

Моніторингова група повідомила про проблеми з передачею інформації про військовозобов’язаних, взаємодією з родичами та оформленням документів для сімей загиблих військовослужбовців. Перевірка також торкнулася умов у інфекційному відділенні 68-го військового госпіталю. Ці висновки були викладені в матеріалах Офісу омбудсмена, тоді як заява обласного ТЦК стосувалася конкретно поширених фотографій.

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"Фотографії, які деякі Telegram-канали використовують на підставі цієї публікації, не відповідають дійсності та не належать до зони відповідальності Дніпропетровського обласного ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що у Верховній Раді з'явилася пропозиція щодо критеріїв демобілізації військовослужбовців у 2027 році.

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