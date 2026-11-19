Мобилизированные украинцы. Фото: Днепропетровский ОТЦК и СП

После распространения в Telegram фотографий, связанных с публикацией о мониторинговом визите омбудсмана, Днепропетровский областной ТЦК выступил с отдельным разъяснением. В ведомстве заявили, что снимки, которые используют некоторые каналы, не соответствуют действительности. Там также подчеркнули, что эти фотографии не относятся к зоне ответственности областного центра комплектования.

Обращение адресовали представителям медиа и общественности, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Facebook-аккаунт ОТЦК и СП.

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В сообщении напомнили, что информация о визите Уполномоченного Верховной Рады по правам человека была размещена на официальном сайте омбудсмана 13 ноября 2026 года. При этом ведомство не уточнило, какие именно фотографии считает недостоверными, и не назвало Telegram-каналы, распространявшие эти материалы.

Какие вопросы возникли после мониторинга

Ранее Офис омбудсмана сообщил о проверке Днепропетровского областного ТЦК и его структурных подразделений. По итогам мониторинговых мероприятий представители Уполномоченного обнародовали замечания, касающиеся организации оповещения, работы отдельных групп и соблюдения установленных процедур. Среди поднятых вопросов были использование служебного транспорта, наличие опознавательных знаков и применение нагрудных видеокамер.

Мониторинговая группа сообщила о проблемах с передачей информации о военнообязанных, взаимодействием с родственниками и оформлением документов для семей погибших военнослужащих. Проверка также затронула условия в инфекционном отделении 68-го военного госпиталя. Эти выводы были изложены в материалах Офиса омбудсмана, тогда как заявление областного ТЦК касалось конкретно распространяемых фотографий.

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В завершение обращения областной центр поблагодарил представителей медиа и общественность за понимание и сотрудничество.

"Фотографии, которые некоторые Telegram-каналы используют на основании этой публикации, не соответствуют действительности и не относятся к зоне ответственности Днепропетровского областного ТЦК и СП", — гласит сообщение.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что в Верховной Раде появилось предложение по поводу критериев для демобилизации военнослужащих в 2027 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что один из украинских депутатов высказался по поводу перспективы снижения мобилизационного возраста в Украине.