Как выглядит повестка от ТЦК. Фото: УНИАН

Изменений в возрастных границах мобилизации в Украине пока не ожидается, поскольку соответствующих законодательных предложений в парламенте нет. Действующий диапазон составляет от 25 до 60 лет, а вопрос его пересмотра сейчас не обсуждается в комитете. Граждан в возрасте от 50 до 60 лет мобилизуют менее активно, чем прежде.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщают Новини.LIVE.

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Действующие нормы законодательства предусматривают мобилизацию военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет включительно. Это закреплено в законах Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Возраст 50 или 55 лет сам по себе не является основанием рассчитывать на отсутствие мобилизационных мероприятий.

Что депутат думает о снижении возрастной планки

Комментируя возможные изменения нижней границы мобилизационного возраста, Федор Вениславский выразил сомнение в перспективах таких предложений. По его оценке, инициативы о снижении возрастного порога до 20, 22 или 18 лет не получили бы поддержки в Верховной Раде. Он также заявил, что в профильном комитете подобные варианты сейчас не обсуждают.

Еще одной тенденцией Вениславский назвал увеличение числа граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые поступают в учебные заведения, включая профессионально-технические, на фоне возможности получить отсрочку в связи с обучением. Депутат сравнил ситуацию с довоенным периодом и подверг критике позицию отдельных парламентариев, которые, по его словам, выступали против определенных решений, ссылаясь на морально-психологическое состояние взрослых граждан.

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"Стандартный диапазон остается неизменным: 25–60 лет. Понятно, что граждане в возрасте от 50 до 60 лет далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше. Надеяться, что в 50 или 55 лет гражданина Украины не мобилизуют, не стоит", — заявил Вениславский.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что говорят в Верховной Раде о перспективах демобилизации в Украине, и стоит ли ее ждать уже в начале 2027 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что мобилизационный процесс создает значительную нагрузку на Сухопутные войска, однако без него армия, по словам генерала Святослава Заица, не смогла бы выполнять поставленные задачи.