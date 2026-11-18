Як виглядає повістка від ТЦК. Фото: УНІАН

Змін у вікових межах мобілізації в Україні поки що не очікується, оскільки відповідних законодавчих пропозицій у парламенті немає. Чинний діапазон становить від 25 до 60 років, а питання його перегляду наразі не обговорюється в комітеті. Громадян у віці від 50 до 60 років мобілізують менш активно, ніж раніше.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляють Новини.LIVE.

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Чинні норми законодавства передбачають мобілізацію військовозобов’язаних у віці від 25 до 60 років включно. Це закріплено в законах України "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Вік 50 або 55 років сам по собі не є підставою розраховувати на відсутність мобілізаційних заходів.

Що депутат думає про зниження вікової межі

Коментуючи можливі зміни нижньої межі мобілізаційного віку, Федір Веніславський висловив сумнів у перспективах таких пропозицій. За його оцінкою, ініціативи щодо зниження вікового порогу до 20, 22 або 18 років не отримали б підтримки у Верховній Раді. Він також заявив, що у профільному комітеті подібні варіанти наразі не обговорюють.

Ще однією тенденцією Веніславський назвав збільшення кількості громадян віком від 25 до 60 років, які вступають до навчальних закладів, зокрема професійно-технічних, з огляду на можливість отримати відстрочку у зв’язку з навчанням. Депутат порівняв ситуацію з довоєнним періодом і піддав критиці позицію окремих парламентаріїв, які, за його словами, виступали проти певних рішень, посилаючись на морально-психологічний стан дорослих громадян.

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"Стандартний діапазон залишається незмінним: 25–60 років. Зрозуміло, що громадяни віком від 50 до 60 років далеко не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов’язані з бойовою службою, тому їх уже мобілізують не так активно, як раніше. Сподіватися, що в 50 або 55 років громадянина України не мобілізують, не варто", — заявив Веніславський.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що говорять у Верховній Раді про перспективи демобілізації в Україні та чи варто її очікувати вже на початку 2027 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мобілізаційний процес створює значне навантаження на Сухопутні війська, однак без нього армія, за словами генерала Святослава Заїця, не змогла б виконувати поставлені завдання.