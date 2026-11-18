Працівник ТЦК на капоті автівки. Фото ілюстративне: legalist.com

На Хмельниччині винесли вирок водієві, який збив військовослужбовця ТЦК та СП. Унаслідок наїзду представник військкомату зазнав травм. Порушнику засудили до позбавлення волі. Крім того, він має сплатити потерпілому майже 450 тисяч гривень, щоб компенсувати матеріальну та моральну шкоду.

Про це 12 листопада повідомив Офіс генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про наїзд

Інцидент стався у квітні поточного року Волочиську на Хмельниччині. Поліцейські зупинили автівку, якою керував 57-річний чоловік. Після цього військовослужбовці ТЦК та СП перевірили документи водія — з'ясувалося, що він порушив військовий облік.

Щоб уникнути відповідальності, автомобіліст почав їхати, хоча перед автівкою стояв військовослужбовець. Працівник ТЦК опинився на капоті — попри це, порушник не зупинився і проїхав ще близько 150 метрів. Під час маневру автомобіля представник військкомату впав на дорогу.

Унаслідок інциденту військовий зазнав тяжких травм голови, зокрема забоїв головного мозку та переломів кісток черепа. Чоловік переніс кілька операцій і пройшов тривале лікування.

Читайте також:

Як суд покарав порушника

Під час судового засідання водій заперечував свою провину, але показання свідків, відеозаписи та висновки судово-медичних експертиз довели його причетність до злочину. Чоловіку призначили сім років ув'язнення.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" повідомляв про помилку, якої припустився ТЦК. Бухгалтерку внесли до списку військовозобов'язаних. Медичної освіти ця жінка не мала.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що в Луцьку військовозобов'язаний застосував проти працівника ТЦК та СП сльозогінний газ. Чоловіка визнали винним у завданні легких травм. Суд призначив йому іспитовий строк.