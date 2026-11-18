Сотрудник ТЦК на капоте автомобиля. Фото иллюстративное: legalist.com

В Хмельницкой области вынесли приговор водителю, который сбил военнослужащего ТЦК и СП. В результате наезда представитель военкомата получил травмы. Нарушителя приговорили к лишению свободы. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему почти 450 тысяч гривен, чтоб компенсировать материальный и моральный ущерб.

Об этом 12 ноября сообщил Офис генпрокурора, передает Новини.LIVE.

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Что известно о наезде

Инцидент произошел в апреле текущего года в Волочиске Хмельницкой области. Полицейские остановили автомобиль, которым управлял 57-летний мужчина. После этого военнослужащие ТЦК и СП проверили документы водителя — выяснилось, что он нарушил воинский учет.

Чтобы избежать ответственности, автомобилист начал ехать, хотя перед машиной стоял военнослужащий. Сотрудник ТЦК оказался на капоте — несмотря на это, нарушитель не остановился и проехал еще около 150 метров. Во время маневра автомобиля представитель военкомата упал на дорогу.

В результате инцидента военный получил тяжкие травмы головы, в частности ушибы головного мозга и переломы костей черепа. Мужчина перенес несколько операций и прошел длительное лечение.

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Во время судебного заседания водитель отрицал свою вину, но показания свидетелей, видеозаписи и заключения судебно-медицинских экспертиз доказали его причастность к преступлению. Мужчине назначили семь лет лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" сообщал об ошибке, которую допустил ТЦК. Бухгалтера внесли в список военнообязанных. Медицинского образования у этой женщины не было.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что в Луцке военнообязанный применил против сотрудника ТЦК и СП слезоточивый газ. Мужчину признали виновным в нанесении легких телесных повреждений. Суд назначил ему испытательный срок.