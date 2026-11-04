Жінка в армії. Ілюстративне фото

Історія з помилковим записом у військовому реєстрі завершилася судовим розглядом у Харкові. Жінка, яка працювала бухгалтером, несподівано виявила, що її занесено до списку військовозобов’язаних за медичною спеціальністю. Про свій статус вона дізналася після того, як у грудні 2025 року дільничний поліцейський доставив її до ТЦК. В облікових даних вона була вказана як медсестра, хоча медичної освіти ніколи не здобувала.

Харківський окружний адміністративний суд визнав дії ТЦК щодо постановки жінки на облік протиправними, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Звідки з’явився помилковий запис

Відомості про українку внесли до реєстру 14 лютого 2022 року. Однак її освіта була пов’язана з економікою: у 2001 році вона закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" та отримала кваліфікацію економіста. Згодом вона працювала провідним та головним бухгалтером. Після виявлення запису жінка звернулася до Міністерства оборони з вимогою надати документи, на підставі яких її поставили на військовий облік.

У відомстві повідомили, що частина облікової документації в Харкові була втрачена в травні 2022 року під час активних бойових дій. Через це підтвердити, чи зверталася жінка до ТЦК і чи проходила військово-лікарську комісію, не вдалося.

Представники територіального центру стверджували, що на момент внесення даних діяли норми, які передбачали обов’язковий облік жінок з певними спеціальностями, зокрема пов’язаними з економікою, фінансами та бухгалтерською справою.

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Вивчивши матеріали справи, суд встановив, що позивачка не мала медичної чи фармацевтичної освіти, не проходила військову службу, не була офіцером запасу і не належала до інших категорій, для яких передбачалися підстави для постановки на облік. Також не було надано доказів її добровільного бажання вступити на військову службу або до військового резерву. З огляду на встановлені обставини суд дійшов висновку, що законних підстав для постановки жінки на облік не було.

У рішенні у справі № 520/4741/26 суд задовольнив позов частково. Дії територіального центру щодо постановки жінки на військовий облік визнано протиправними, однак безпосередньо видалити відомості з реєстру суд не постановив. Натомість ТЦК зобов’язали повторно розглянути питання про виключення жінки з військового обліку з урахуванням висновків суду. У решті вимог відмовлено, а на користь позивачки стягнуто 1064,96 гривні судового збору.

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