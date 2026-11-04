Женщина в армии. Фото иллюстративное

История с ошибочной записью в военном реестре закончилась судебным разбирательством в Харькове. Женщина, работавшая бухгалтером, неожиданно обнаружила, что числится военнообязанной по медицинской специальности. О своем статусе она узнала после того, как в декабре 2025 года участковый полицейский доставил ее в ТЦК. В учетных данных она была указана как медсестра, хотя медицинского образования никогда не получала.

Харьковский окружной административный суд признал действия ТЦК по постановке женщины на учет противоправными, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Реклама

Откуда появилась ошибочная запись

Сведения об украинке внесли в реестр 14 февраля 2022 года. Однако ее образование было связано с экономикой: в 2001 году она окончила Харьковский государственный экономический университет по специальности "Экономика предприятия" и получила квалификацию экономиста. Впоследствии она работала ведущим и главным бухгалтером. После обнаружения записи женщина обратилась в Министерство обороны с требованием предоставить документы, на основании которых ее поставили на воинский учет.

В ведомстве сообщили, что часть учетной документации в Харькове была утрачена в мае 2022 года во время активных боевых действий. Из-за этого подтвердить, обращалась ли женщина в ТЦК и проходила ли военно-врачебную комиссию, не удалось.

Представители территориального центра утверждали, что на момент внесения данных действовали нормы, предусматривавшие обязательный учет женщин с определенными специальностями, в том числе связанными с экономикой, финансами и бухгалтерским делом.

Читайте также:

Почему суд признал действия ТЦК незаконными

Изучив материалы дела, суд установил, что истица не имела медицинского или фармацевтического образования, не проходила военную службу, не являлась офицером запаса и не относилась к другим категориям, для которых предусматривались основания постановки на учет. Также не было представлено доказательств ее добровольного желания поступить на военную службу или в военный резерв. С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что законных оснований для постановки женщины на учет не имелось.

В решении по делу № 520/4741/26 суд удовлетворил иск частично. Действия территориального центра по постановке женщины на воинский учет признаны противоправными, однако непосредственно удалить сведения из реестра суд не распорядился. Вместо этого ТЦК обязали повторно рассмотреть вопрос об исключении женщины из воинского учета с учетом выводов суда. В остальных требованиях отказано, а в пользу истицы взыскали 1064,96 гривны судебного сбора.

Напомним, также Новини.LIVE сообщали, почему сотрудники ТЦК и СП не имеют права самостоятельно останавливать автомобили на специальных блокпостах.

Ранее Новини.LIVE писали, как военнообязанные граждане могут защитить себя и собственные права после доставки в здание ТЦК и СП.