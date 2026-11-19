Силовая мобилизация сотрудниками ТЦК. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Число конфликтов во время мобилизации в Украине сократилось, а случаи так называемой "бусификации" практически исчезли. В то же время проблемы в работе ТЦК и СП полностью не решены. В Верховной Раде также ожидают от Минобороны предложений по более справедливым правилам мобилизации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Новини.LIVE.

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Конфликты с ТЦК

В Украине удалось снизить уровень конфликтности во время мобилизационных мероприятий. По словам Вениславского, случаи так называемой «бусификации», когда военнообязанных принудительно сажали в микроавтобусы прямо на улицах, практически прекратились.

"Конфликты, связанные с так называемой «бусификацией» — когда на улицах военнообязанных или всех подряд хватали и сажали в микроавтобусы, — практически сошли на нет", — заявил Вениславский.

Депутат добавил, что оценить изменения можно даже по результатам мониторинга открытых источников информации.

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Также к проведению мобилизационных мероприятий привлекли военнослужащих Военной службы правопорядка. По мнению Вениславского, комплекс этих мер помог уменьшить количество конфликтов и нарушений со стороны сотрудников ТЦК и СП.

Как изменился состав мобилизованных

Отдельно народный депутат рассказал об изменениях в качественном составе мобилизованных. По его данным, на протяжении более года Украина ежемесячно привлекает в армию примерно 30 тысяч человек. В то же время ранее среди мобилизованных была значительная доля людей, которые из-за возраста или состояния здоровья не могли полноценно выполнять боевые задачи. Вениславский считает, что усиление контроля за военно-медицинскими комиссиями уже дало результат.

"Доля годных к военной службе и выполнению боевых задач растет. Соответственно, доля тех, кто может быть привлечен только к выполнению задач в тылу или в подразделениях обеспечения, снижается", — заявил Вениславский.

По словам Вениславского, благодаря изменениям в мобилизационных процессах удаётся обеспечивать потребности в личном составе, которые определяет Генеральный штаб.

Какие проблемы остались

Несмотря на положительные изменения, полностью решить проблемы с мобилизацией пока не удалось. Вениславский признал, что определенные трудности остаются, хотя новых системных проблем пока не возникло. Кроме того, Комитет Верховной Рады до сих пор ожидает от Министерства обороны законодательных предложений. Они должны помочь сделать мобилизацию более справедливой и усовершенствовать действующие правила.

"Решить проблемные вопросы мобилизации без комплексного подхода мы не можем. Поэтому, безусловно, мы ожидаем ряд законопроектов, которые будут касаться как более системного решения вопросов СЗЧ, так и вопросов, связанных с мобилизационными мероприятиями", — добавил нардеп.

Как сообщали Новини.LIVE, в Хмельницкой области вынесли приговор водителю, сбившему военнослужащего ТЦК и СП. В результате наезда представитель военкомата получил травмы. Нарушителя приговорили к лишению свободы. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему почти 450 тысяч гривен в качестве компенсации материального и морального ущерба.

Также Новини.LIVE писали, что в сети недавно распространилась информация о том, что на Волыни сотрудники ТЦК и СП избили пожилую женщину. В военкомате назвали такие слухи недостоверными и заявили, что военнослужащие не превышали служебных полномочий.