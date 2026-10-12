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Головна ТЦК Штраф за військовий облік: чому повторне порушення обійдеться дорожче

Штраф за військовий облік: чому повторне порушення обійдеться дорожче

Ua ru
12 жовтня 2026 21:40
Військовий облік: чому штраф може надходити регулярно
Як виглядає штраф у додатку "Резерв+". Ілюстративне фото

Сплата адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку не гарантує, що в разі нового порушення особа уникне відповідальності. Важливо пам’ятати про можливість повторного стягнення. Воно передбачено, якщо аналогічне порушення скоєно протягом року після попереднього і за перший випадок громадянина вже притягнуто до адміністративної відповідальності.

У період дії особливого режиму розмір штрафу становить від 17 000 до 25 500 гривень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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Коли можуть призначити другий штраф

Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил військового обліку. Повторним вважається аналогічне порушення, вчинене протягом року після притягнення до адміністративної відповідальності за перше. Таким чином, сплата попереднього штрафу не звільняє особу від необхідності дотримуватися встановлених вимог у майбутньому.

Що важливо перевірити після сплати

Військовозобов’язаним необхідно стежити за актуальністю своїх облікових даних та повідомляти про їх зміну в передбаченому порядку. Якщо після сплати штрафу виникає нове порушення, питання про повторне стягнення розглядається окремо з урахуванням обставин та вимог законодавства. При цьому сама по собі наявність попереднього штрафу не скасовує обов’язку дотримуватися встановленої процедури притягнення до відповідальності.

Крім того, стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює строк, протягом якого особу вважають такою, що зазнала адміністративного стягнення: якщо протягом року з дня закінчення виконання стягнення особа не вчинила нового адміністративного правопорушення, вважається, що раніше вона не піддавалася такому стягненню. При цьому в особливий період штраф за порушення правил військового обліку може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

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штрафи мобілізація ТЦК та СП військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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