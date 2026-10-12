Воинский учет: почему штраф может приходить регулярно

Как выглядит штраф в приложении "Резерв+". Фото иллюстративное

Оплата административного штрафа за нарушение правил воинского учета не гарантирует, что при новом нарушении человек избежит ответственности. Важно помнить о возможности повторного взыскания. Оно предусмотрено, если аналогичное нарушение совершено в течение года после предыдущего и за первый случай гражданина уже привлекли к административной ответственности.

В период действия особого периода размер штрафа составляет от 17 000 до 25 500 гривен, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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Когда могут назначить второй штраф

Статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил воинского учета. Повторным считается аналогичное нарушение, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности за первое. Таким образом, погашение предыдущего штрафа не освобождает человека от необходимости соблюдать установленные требования в дальнейшем.

Что важно проверить после оплаты

Военнообязанным необходимо следить за актуальностью своих учетных данных и сообщать об их изменении в предусмотренном порядке. Если после уплаты штрафа возникает новое нарушение, вопрос о повторном взыскании рассматривается отдельно с учетом обстоятельств и требований законодательства. При этом само по себе наличие предыдущего штрафа не отменяет обязанности соблюдать установленную процедуру привлечения к ответственности.

Дополнительно статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает срок, в течение которого человека считают подвергнутым административному взысканию: если в течение года со дня окончания исполнения взыскания он не совершил нового административного правонарушения, считается, что ранее он не подвергался такому взысканию. При этом в особый период штраф за нарушение правил воинского учета может быть наложен в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

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