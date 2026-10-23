Робота співробітників ТЦК та СП. Ілюстративне фото

Питання організації мобілізації в Україні знову опинилося в центрі суспільної дискусії. Автор електронної петиції звернувся до Кабінету міністрів із пропозицією переглянути роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Серед можливих змін — передача частини функцій ТЦК цивільним установам, зокрема центрам надання адміністративних послуг.

Ініціатива також передбачає посилення контролю за дотриманням прав громадян під час мобілізаційних заходів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Які функції хочуть передати цивільним установам

У зверненні пропонується розглянути питання про розформування або оптимізацію ТЦК та СП. Частину адміністративних, облікових та сервісних завдань автор пропонує передати цивільним органам, зокрема ЦНАП, а відповідні процедури — перевести в цифровий формат. Ще одна ідея стосується військовослужбовців центрів комплектування: тих, хто має необхідну бойову підготовку та відповідає вимогам щодо стану здоров’я, пропонується направляти до бойових підрозділів.

Окрема увага — дотриманню прав громадян

Автор петиції також виступає за посилення контролю над діями посадових осіб під час мобілізації. Зокрема, пропонується проводити службові перевірки за повідомленнями про можливе перевищення повноважень, незаконне затримання та застосування фізичного насильства. Винуватих, якщо порушення будуть встановлені, пропонується притягати до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Ініціатива передбачає створення більш прозорих правил взаємодії держави з військовозобов’язаними.

Петиція зареєстрована 21 жовтня 2026 року. Для розгляду Кабінетом міністрів вона має набрати необхідну кількість підписів у встановлений термін. До цього моменту викладені в ній ідеї залишаються пропозиціями, а рішення про розформування або реорганізацію ТЦК не ухвалено.

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Паралельно у Верховній Раді розглядається питання щодо посилення відповідальності за окремі незаконні дії під час мобілізації. Законопроект № 15303 передбачає спеціальні заходи кримінальної відповідальності за незаконне позбавлення волі або насильницьке викрадення людини під час проведення заходів з оповіщення та мобілізації. Однак реєстрація законопроекту сама по собі не змінює чинне законодавство: для цього документ має пройти передбачену парламентську процедуру та бути ухваленим.

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