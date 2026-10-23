Работа сотрудников ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Вопрос организации мобилизации в Украине вновь оказался в центре общественного обсуждения. Автор электронной петиции обратился к Кабинету министров с предложением пересмотреть работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Среди возможных изменений оказалась передача части функций ТЦК гражданским учреждениям, включая центры предоставления административных услуг.

Инициатива также предусматривает усиление контроля за соблюдением прав граждан во время мобилизационных мероприятий, сообщает портал Новини.LIVE.

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Какие функции хотят передать гражданским учреждениям

В обращении предлагается рассмотреть расформирование или оптимизацию ТЦК и СП. Часть административных, учетных и сервисных задач автор предлагает передать гражданским органам, в том числе ЦНАПам, а соответствующие процедуры — перевести в цифровой формат. Еще одна идея касается военнослужащих центров комплектования: тех, кто имеет необходимую боевую подготовку и подходит по состоянию здоровья, предлагается направлять в боевые подразделения.

Отдельное внимание — соблюдению прав граждан

Автор петиции также выступает за усиление контроля над действиями должностных лиц во время мобилизации. В частности, предлагается проводить служебные проверки по сообщениям о возможном превышении полномочий, незаконном задержании и применении физического насилия. Виновных, если нарушения будут установлены, предлагается привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Инициатива предусматривает создание более прозрачных правил взаимодействия государства с военнообязанными.

Петиция зарегистрирована 21 октября 2026 года. Для рассмотрения Кабинетом министров она должна набрать необходимое количество подписей в установленный срок. До этого момента изложенные в ней идеи остаются предложениями, а решение о расформировании или реорганизации ТЦК не принято.

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Параллельно в Верховной Раде рассматривается вопрос об усилении ответственности за отдельные незаконные действия во время мобилизации. Законопроект №15303 предусматривает специальные меры уголовной ответственности за незаконное лишение свободы или насильственное похищение человека при проведении мероприятий по оповещению и мобилизации. Однако регистрация законопроекта сама по себе не меняет действующее законодательство: для этого документ должен пройти предусмотренную парламентскую процедуру и быть принят.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что некоторые категории забронированных граждан не смогут продлить отсрочку от мобилизации в 2027 году.

Также Новини.LIVE писали о том, что Кабмин Украины готовится пересмотреть решение о квотах на бронирование, сократив их в общей сложности на четверть.