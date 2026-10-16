Неявка після отримання повістки у Viber: які будуть наслідки

Мобільний додаток Viber. Ілюстративне фото

Українцям, які працюють дистанційно з-за кордону, можуть надсилати фотографії повісток через месенджери. Таке повідомлення саме по собі не замінює передбачений законодавством порядок повідомлення через роботодавця. Для дистанційних співробітників правила передбачають оформлення відповідного наказу та надсилання повідомлення встановленим способом.

У разі виникнення спору важливо з’ясувати, які дії вжили кадрова служба та ТЦК, від цього можуть залежати правові наслідки неявки, повідомляють Новини.LIVE.

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Як виникла спірна ситуація

Один з українців, який працює на вітчизняне підприємство з-за кордону, повідомив, що 16 вересня 2026 року отримав у Viber фотографію повістки. Документ було оформлено 14 вересня, а з’явитися в ТЦК потрібно було 18 вересня. За словами чоловіка, поштового відправлення він не отримував, як і не ставив особистий підпис про вручення документа.

Порядок дій роботодавця визначає постанова Кабміну № 1487. Згідно з пунктом 47, після отримання розпорядження ТЦК підприємство має видати наказ про оповіщення військовозобов’язаного. Якщо співробітник працює дистанційно, відповідне повідомлення надсилають рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Копію наказу та підтвердження проведеного оповіщення необхідно передати до ТЦК у встановлений термін.

Чи може з’явитися відмітка про розшук

Сам факт отримання фотографії в месенджері не означає автоматичного оголошення особи в розшук або притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо ТЦК вважає, що військовозобов’язаний порушив правила обліку, слід враховувати обставини справи, підстави для відповідних дій та наявні докази. Рішення та дії уповноважених органів можна оскаржити в передбаченому законом порядку, якщо особа вважає їх неправомірними.

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Що важливо перевірити у разі спору

Постанова Кабміну № 560 передбачає окремий порядок надсилання повісток, зокрема рекомендованим поштовим відправленням. У разі виникнення спору варто з’ясувати, як саме оформлювався та надсилався документ, чи дотримувалися терміни та чи є підтвердження повідомлення. Для цього можна запросити у роботодавця копію наказу та відомості про відправлення листа, а також уточнити в ТЦК підстави внесення даних про порушення.

Чи можуть через це заблокувати рахунок

Фотографія повістки у Viber сама по собі не призводить до автоматичного блокування банківських рахунків. Для примусового стягнення штрафу потрібно пройти передбачену законом процедуру, включаючи винесення постанови та, за наявності підстав, передачу її на виконання. При цьому висновки щодо законності дій ТЦК слід робити з урахуванням документів та обставин конкретної ситуації.

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