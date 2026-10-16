Неявка после повестки в Viber: какие будут последствия

Мобильное приложение Viber. ФОто иллюстративное

Украинцам, которые работают дистанционно из-за рубежа, могут присылать фотографии повесток через мессенджеры. Такое сообщение само по себе не заменяет предусмотренный законодательством порядок оповещения через работодателя. Для дистанционных сотрудников правила предусматривают оформление соответствующего приказа и направление уведомления установленным способом.

При возникновении спора важно выяснить, какие действия предприняли кадровая служба и ТЦК, от этого могут зависеть правовые последствия неявки, сообщают Новини.LIVE.

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Как возникла спорная ситуация

Один из украинцев, работающий на отечественное предприятие из-за границы, сообщил, что 16 сентября 2026 года получил в Viber фотографию повестки. Документ был оформлен 14 сентября, а прибыть в ТЦК требовалось 18 сентября. По словам мужчины, почтового отправления он не получал, как и не ставил личную подпись о вручении документа.

Порядок действий работодателя определяет постановление Кабмина №1487. Согласно пункту 47, после получения распоряжения ТЦК предприятие должно издать приказ об оповещении военнообязанного. Если сотрудник работает дистанционно, соответствующее сообщение направляют заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Копию приказа и подтверждение проведенного оповещения необходимо передать в ТЦК в установленный срок.

Может ли появиться отметка о розыске

Сам факт получения фотографии в мессенджере не означает автоматического объявления человека в розыск или привлечения к административной ответственности. Если ТЦК считает, что военнообязанный нарушил правила учета, должны учитываться обстоятельства дела, основания для соответствующих действий и имеющиеся доказательства. Решения и действия уполномоченных органов можно обжаловать в предусмотренном законом порядке, если человек считает их неправомерными.

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Что важно проверить при споре

Постановление Кабмина №560 предусматривает отдельный порядок направления повесток, в том числе заказным почтовым отправлением. При возникновении спора стоит выяснить, как именно оформлялся и направлялся документ, соблюдались ли сроки и имеются ли подтверждения оповещения. Для этого можно запросить у работодателя копию приказа и сведения об отправке письма, а также уточнить в ТЦК основания внесения данных о нарушении.

Может ли из-за этого заблокировать счет

Фотография повестки в Viber сама по себе не приводит к автоматической блокировке банковских счетов. Для принудительного взыскания штрафа требуется пройти предусмотренную законом процедуру, включая вынесение постановления и, при наличии оснований, передачу его на исполнение. При этом выводы о законности действий ТЦК следует делать с учетом документов и обстоятельств конкретной ситуации.

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