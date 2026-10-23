Мобілізовані українці. Ілюстративне фото

Для деяких підприємств досягнення працівником 25-річного віку може створити складну ситуацію з оформленням відстрочки. До зміни облікового статусу стандартна процедура бронювання військовозобов'язаних для працівників, які числяться призовниками, не поширюється. Після досягнення встановленого віку дані особи мають бути приведені у відповідність до її нового статусу військового обліку.

Оформлення бронювання вимагає окремої процедури, яка не завершується автоматично в день народження, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому виникає проблема з бронюванням

Між зміною статусу та отриманням оформленої відстрочки може виникнути проміжок часу, що має значення для працівника та роботодавця. Згідно зі статтею 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронювання застосовується до військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах та в установах, що мають відповідні підстави. Якщо в реєстрі особа продовжує числитися призовником, подати її на стандартне бронювання може бути неможливо. Після зміни облікових даних роботодавець повинен пройти передбачену процедуру та отримати підтвердження, що бронювання оформлено. Сам намір забронювати працівника або подана заява не замінюють готового відстрочення.

В окремих судових спорах розглядалися ситуації, коли роботодавець намагався оформити бронювання, але система відхиляла заяву через обліковий статус працівника або інші відомості в реєстрі. У деяких випадках суди не скасовували призов, оскільки на момент його оформлення у особи не було чинної відстрочки. При цьому висновки судів стосуються конкретних обставин кожної справи і не означають, що будь-які дії територіального центру комплектування автоматично визнаються законними. Для оцінки ситуації мають значення документи, підстави призову та дотримання встановленої процедури.

На що слід звернути увагу роботодавцям

Підприємствам, що мають статус критично важливих, варто завчасно перевіряти військово-облікові дані співробітників і відстежувати зміни їхнього статусу. Після появи законних підстав для бронювання необхідно своєчасно подати заяву та перевірити результат її розгляду. Якщо система відмовляє, важливо з’ясувати причину та, за необхідності, домогтися виправлення некоректних відомостей. Окремі правила можуть застосовуватися до працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, тому умови конкретного бронювання слід перевіряти відповідно до чинних нормативних актів.

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Проблема полягає в зміні статусу та оформленні відстрочки. Доки бронювання не підтверджено в установленому порядку, працівникові та роботодавцю не слід вважати його автоматично чинним. Можливі законодавчі зміни, спрямовані на врегулювання подібних ситуацій, необхідно відрізняти від норм, які вже набрали чинності.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в Україні запропонували реформувати ТЦК та СП, передавши частину функцій Центрів цивільним установам.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Кабмін збирається змінити квоти на бронювання, і вже відомо, хто може втратити відстрочку від мобілізації.