Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Фото: УНІАН

Перегляд бронювання у зв’язку з мобілізацією слід розпочинати з визначення єдиних критеріїв для всіх галузей, а не зі зниження квот для оборонних підприємств. Таку думку висловив колишній народний депутат Юрій Луценко, коментуючи дискусію щодо зміни правил. За його оцінкою, наразі різні міністерства та центральні органи влади самостійно розпоряджаються виділеними їм квотами.

При цьому загальні принципи, за якими визначають необхідність бронювання конкретних фахівців, залишаються недостатньо чіткими, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на NV.

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Чому виникла суперечка щодо квот

Приводом для дискусії став проєкт змін, який передбачав скорочення граничної частки резервування працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85%. Ініціатива викликала заперечення з боку представників оборонної галузі, які побоюються, що зменшення квот може ускладнити роботу підприємств.

Юрій Луценко не виключає, що порушення під час бронювання можливі й в оборонному секторі, однак вважає неправильним зосереджувати увагу лише на ньому.

Які галузі пропонують оцінювати в першу чергу

На думку Луценка, державі необхідно визначити загальні критерії та зіставити потреби у бронюванні фахівців із різних сфер. Насамперед він виділяє оборонні та інфраструктурні підприємства. При цьому, на думку колишнього генпрокурора, перевіряти обґрунтованість резервування слід не лише в цих секторах, а й в інших відомствах та організаціях, співробітники яких отримали відстрочку. Сам Луценко визнає необхідність професійного обговорення критеріїв бронювання працівників оборонної промисловості.

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Окреме питання — можливі наслідки позбавлення працівників бронювання. Луценко попереджає, що скасування відстрочки саме по собі не гарантує, що всі такі громадяни поповнять лави Збройних сил України. На його думку, частина людей може й надалі уникати мобілізації, а системна проблема залишиться невирішеною. Тому зміни мають ґрунтуватися на зрозумілих правилах, а не лише на скороченні встановлених квот.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що оновлення системи не має призвести до радикальних змін для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики, що мають критичне значення. Обговорювані показники поки що слід розглядати як пропозиції, а не як остаточно затверджені обмеження. Остаточні умови бронювання залежатимуть від прийнятого та офіційно опублікованого рішення уряду.

"У нас багато міністерств і відомств, у яких є свої заброньовані співробітники. Чому ми розпочали дискусію з оборонного комплексу? Безумовно, в оборонній галузі теж трапляються махінації, але давайте подивимося, що відбувається в інших сферах", — зазначив Юрій Луценко.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що деякі категорії заброньованих українців можуть втратити відстрочку від мобілізації в найближчі місяці.

Також Новини.LIVE повідомляли, від чого залежатиме право військовозобов'язаних українців на відстрочку після перегляду квот на бронювання.