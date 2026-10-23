Экс Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Фото: УНИАН

Пересмотр бронирования от мобилизации следует начинать с определения единых критериев для всех отраслей, а не со снижения квот для оборонных предприятий. Такое мнение высказал бывший народный депутат Юрий Луценко, комментируя дискуссию об изменении правил. По его оценке, сейчас разные министерства и центральные органы власти самостоятельно распоряжаются выделенными им квотами.

При этом общие принципы, по которым определяют необходимость бронирования конкретных специалистов, остаются недостаточно четкими, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на NV.

Реклама

Почему возник спор о квотах

Поводом для дискуссии стал проект изменений, предусматривавший сокращение предельной доли бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100% до 85%. Инициатива вызвала возражения со стороны представителей оборонной отрасли, которые опасаются, что уменьшение квот может осложнить работу предприятий.

Юрий Луценко не исключает, что нарушения при бронировании возможны и в оборонном секторе, однако считает неправильным сосредоточивать внимание только на нем.

Какие отрасли предлагают оценивать в первую очередь

По мнению Луценко, государству необходимо определить общие критерии и сопоставлять потребность в бронировании специалистов из разных сфер. В первую очередь он выделяет оборонные и инфраструктурные предприятия. При этом, считает бывший Генпрокурор, проверять обоснованность бронирования следует не только в этих секторах, но и в других ведомствах и организациях, сотрудники которых получили отсрочку. Сам Луценко признает необходимость профессионального обсуждения критериев бронирования работников оборонной промышленности.

Читайте также:

Отдельный вопрос в последствии возможного лишения работников бронирования. Луценко предупреждает, что отмена отсрочки сама по себе не гарантирует, что все такие граждане пополнят ряды Вооруженных сил Украины. По его мнению, часть людей может продолжить избегать мобилизации, а системная проблема останется нерешенной. Поэтому изменения должны основываться на понятных правилах, а не только на сокращении установленных квот.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что обновление системы не должно привести к радикальным изменениям для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики, имеющих критическое значение. Обсуждавшиеся показатели пока следует рассматривать как предложения, а не как окончательно утвержденные ограничения. Итоговые условия бронирования будут зависеть от принятого и официально опубликованного решения правительства.

"У нас много министерств и ведомств, у которых есть свои забронированные сотрудники. Почему мы начали дискуссию с оборонного комплекса? Безусловно, в оборонной отрасли тоже бывают махинации, но давайте посмотрим, что происходит в других сферах", — отметил Юрий Луценко.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что некоторые категории забронированных украинцев могут потерять отсрочку от мобилизации в ближайшие месяцы.

Также Новини.LIVE сообщали, от чего будет зависеть право военнообязанных украинцев на острочку после пересмотра квот на бронирование.