Мобилизированные украинцы. Фото иллюстративное

Для некоторых предприятий достижение сотрудником 25-летнего возраста может создать сложную ситуацию с оформлением отсрочки. До смены учетного статуса стандартная процедура бронирования военнообязанных на работников, которые числятся призывниками, не распространяется. После достижения установленного возраста данные человека должны быть приведены в соответствие с его новым статусом воинского учета.

Оформление бронирования требует отдельной процедуры, которая не завершается автоматически в день рождения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему возникает проблема с бронированием

Между изменением статуса и появлением оформленной отсрочки может возникнуть промежуток, имеющий значение для работника и работодателя. Согласно статье 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронирование применяется к военнообязанным, которые работают на предприятиях и в учреждениях, имеющих соответствующие основания. Если в реестре человек продолжает числиться призывником, подать его на стандартное бронирование может быть невозможно. После изменения учетных данных работодатель должен пройти предусмотренную процедуру и получить подтверждение, что бронирование оформлено. Само намерение забронировать сотрудника или поданное заявление не заменяет готовую отсрочку.

В отдельных судебных спорах рассматривались ситуации, когда работодатель пытался оформить бронирование, но система отклоняла заявление из-за учетного статуса сотрудника или других сведений в реестре. В некоторых случаях суды не отменяли призыв, поскольку на момент его оформления у человека не было действующей отсрочки. При этом выводы судов относятся к конкретным обстоятельствам каждого дела и не означают, что любые действия территориального центра комплектования автоматически признаются законными. Для оценки ситуации имеют значение документы, основания призыва и соблюдение установленной процедуры.

На что обратить внимание работодателям

Предприятиям, имеющим статус критически важных, стоит заблаговременно проверять военно-учетные данные сотрудников и отслеживать изменение их статуса. После появления законных оснований для бронирования необходимо своевременно подать заявление и проверить результат его рассмотрения. Если система выдает отказ, важно установить причину и при необходимости добиваться исправления некорректных сведений. Отдельные правила могут применяться к работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, поэтому условия конкретного бронирования следует проверять по действующим нормативным актам.

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Проблема заключается в том, что смена статуса и оформление отсрочки. Пока бронирование не подтверждено в установленном порядке, работнику и работодателю не следует считать его автоматически действующим. Возможные законодательные изменения, направленные на урегулирование подобных ситуаций, необходимо отличать от норм, которые уже вступили в силу.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в Украине предложили реформировать ТЦК и СП, отдав часть функций Центров гражданским учреждениям.

Также Новини.LIVE сообщали, что Кабмин собирается изменить квоты на бронирование, и уже известно, кто может лишиться отсрочки от мобилизации.