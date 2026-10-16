Суд скасував дії ТЦК після внесення запису про порушення до реєстру

Представники ТЦК на вулиці. Фото: "Суспільне Черкаси"

Суд в Івано-Франківську визнав протиправними дії територіального центру комплектування, який зафіксував порушення правил військового обліку без доказів вручення повістки. Розгляд стосувався подій 26 травня 2026 року, коли чоловік проходив перевірку військово-реєстраційних документів. Згідно з матеріалами справи, електронну повістку сформували з вимогою з’явитися до 10:20, а вже о 10:21 у реєстрі з’явився запис про порушення.

Того ж дня ТЦК направив до поліції звернення щодо адміністративного затримання та доставки чоловіка, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Що сталося під час перевірки документів

Суд встановив, що належного підтвердження повідомлення громадянина надано не було. Чоловік заявив, що не отримував повістку і не звертався з проханням змінити місце військового обліку. Представники ТЦК стверджували, що він покинув місце перевірки замість того, щоб виконати вимогу з’явитися до центру комплектування. Однак у матеріалах не виявилося доказів вручення документа, ознайомлення з його змістом, відмови від отримання або відправлення поштою. Суд також звернув увагу, що час явки, зазначений у повістці, ще не міг вважатися пропущеним до настання встановленого терміну.

Чому суд визнав дії ТЦК незаконними

Вивчивши відомості в реєстрі, було встановлено, що повістку створили о 09:39:24, а запис про порушення внесли о 10:21. Саме формування електронного документа не підтверджує, що громадянина належним чином повідомили. На думку суду, без доказів вручення повістки не можна було обґрунтовано стверджувати, що чоловік порушив обов’язок з’явитися в ТЦК. Тому внесення відповідних відомостей та направлення звернення до поліції визнали протиправними.

Яке рішення ухвалили у справі

Івано-Франківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов у справі № 300/5043/26. ТЦК зобов’язали повідомити Національну поліцію про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставки чоловіка.

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При цьому вимогу видалити відомості з реєстру суд не задовольнив: на момент розгляду справи позивач перебував на обліку в іншому ТЦК, який не мав технічного доступу до його облікового запису. На користь чоловіка також стягнули 1 000 гривень судового збору.

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