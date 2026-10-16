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Главная ТЦК Повестка без вручения: суд признал действия ТЦК незаконными

Повестка без вручения: суд признал действия ТЦК незаконными

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16 октября 2026 07:45
Суд отменил действия ТЦК после записи о нарушении в реестре
Представители ТЦК на улице. Фото: Суспільне Черкаси

Суд в Ивано-Франковске признал противоправными действия территориального центра комплектования, который зафиксировал нарушение правил воинского учета без доказательств вручения повестки. Разбирательство касалось событий 26 мая 2026 года, когда мужчина проходил проверку военно-учетных документов. Согласно материалам дела, электронную повестку сформировали с требованием прибыть до 10:20, а уже в 10:21 в реестре появилась запись о нарушении.

В тот же день ТЦК направил в полицию обращение для административного задержания и доставки мужчины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". 

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Что произошло во время проверки документов

Суд установил, что надлежащего подтверждения оповещения гражданина представлено не было. Мужчина заявил, что не получал повестку и не обращался с просьбой изменить место воинского учета. Представители ТЦК утверждали, что он покинул место проверки вместо выполнения требования явиться в центр комплектования. Однако в материалах не оказалось доказательств вручения документа, ознакомления с его содержанием, отказа от получения или отправки почтой. Суд также обратил внимание, что время явки, указанное в повестке, еще не могло считаться пропущенным до наступления установленного срока.

Почему суд счел действия ТЦК незаконными

Изучив сведения в реестре, было установлено, что повестку создали в 09:39:24, а запись о нарушении внесли в 10:21. Само формирование электронного документа не подтверждает, что гражданина надлежащим образом оповестили. По мнению суда, без доказательств вручения повестки нельзя было обоснованно утверждать, что мужчина нарушил обязанность явиться в ТЦК. Поэтому внесение соответствующих сведений и направление обращения в полицию признали противоправными.

Какое решение вынесли по делу

Ивано-Франковский окружной административный суд частично удовлетворил иск по делу №300/5043/26. ТЦК обязали уведомить Национальную полицию об отсутствии оснований для административного задержания и доставки мужчины.

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При этом требование удалить сведения из реестра суд не удовлетворил: на момент рассмотрения дела истец состоял на учете в другом ТЦК, у которого не было технического доступа к его учетной записи. В пользу мужчины также взыскали 1 000 гривен судебного сбора.

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мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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