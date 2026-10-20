Українські правоохоронці. Фото: Національна поліція України

Адміністративна справа стосовно керівника територіального центру комплектування в Івано-Франківській області завершилася без застосування стягнення. Калушський міськрайонний суд розглядав матеріали щодо чотирьох епізодів, пов’язаних із ймовірними порушеннями під час мобілізаційних заходів. У справі фігурували випадки з чоловіками, які мали відстрочку або були виключені з військового обліку, а також з військовослужбовцем, який перебував у відпустці.

Засідання неодноразово переносили, і до моменту розгляду питання терміни притягнення до адміністративної відповідальності минули, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Які обставини фігурували в матеріалах

Серед епізодів були випадки, коли чоловіків доставляли до ТЦК попри документи про непридатність до служби або наявність відстрочки. Також розглядалася ситуація з військовослужбовцем, який перебував у відпустці, але в матеріалах фігурував як той, хто самовільно залишив військову частину.

Ще один епізод стосувався громадянина, раніше виключеного з військового обліку, який пройшов ВЛК і був направлений для подальшого проходження служби. Ці обставини були викладені в адміністративних матеріалах, поданих до суду.

Чому суд припинив провадження

Розгляд справи затягнувся: матеріали надійшли до суду влітку 2026 року, а засідання переносилися, зокрема за клопотаннями захисту. У вересні окремі провадження об’єднали. Суд зазначив, що щодо розглянутих епізодів минув строк, протягом якого могло бути накладено адміністративне стягнення. Відповідно до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення для справ, що розглядаються судом, загальний строк становить три місяці з дня вчинення правопорушення, а для триваючого правопорушення з дня його виявлення.

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Припинення провадження з цієї причини не є рішенням про доведеність або недоведеність викладених у матеріалах звинувачень. Суд не наклав адміністративне стягнення, оскільки встановлений законом строк минув до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, хто з українських військовослужбовців може розраховувати на демобілізацію вже наступного року.

Також Новини.LIVE повідомляли про резонансний випадок у Черкаському ТЦК та СП, співробітники якого застосували до ветерана сльозогінний газ.