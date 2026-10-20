Украинские правоохранители. Фото: Нацполиция Украины

Административное дело в отношении руководителя территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области завершилось без наложения взыскания. Калушский горрайонный суд рассматривал материалы о четырех эпизодах, связанных с предполагаемыми нарушениями во время мобилизационных мероприятий. В деле фигурировали ситуации с мужчинами, имевшими отсрочку или исключенными из воинского учета, а также с военнослужащим, который находился в отпуске.

Заседания неоднократно переносили, и к моменту рассмотрения вопроса сроки привлечения к административной ответственности истекли, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Какие обстоятельства фигурировали в материалах

Среди эпизодов были случаи, когда мужчин доставляли в ТЦК несмотря на документы о непригодности к службе или наличии отсрочки. Также рассматривалась ситуация с военнослужащим, который находился в отпуске, но в материалах фигурировал как самовольно оставивший воинскую часть.

Еще один эпизод касался гражданина, ранее исключенного из воинского учета, который прошел ВВК и был направлен для дальнейшего прохождения службы. Эти обстоятельства были изложены в административных материалах, представленных суду.

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Почему суд прекратил производство

Рассмотрение дела затянулось: материалы поступили в суд летом 2026 года, а заседания переносились, в том числе по ходатайствам защиты. В сентябре отдельные производства объединили. Суд указал, что по рассматриваемым эпизодам истек срок, в течение которого могло быть наложено административное взыскание. В соответствии со статьей 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях для дел, рассматриваемых судом, общий срок составляет три месяца со дня совершения правонарушения, а для длящегося нарушения со дня его выявления.

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Прекращение производства по этой причине не является решением о доказанности или недоказанности изложенных в материалах обвинений. Суд не наложил административное взыскание, поскольку установленный законом срок истек до рассмотрения дела по существу.

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Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, кто из украинских военнослужащих может рассчитывать на демобилизацию уже в следующем году.

Также Новини.LIVE сообщали о резонансном случае в Черкасском ТЦК и СП, сотрудники которого применили к ветерану слезоточивый газ.