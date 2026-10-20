Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Ошибки во время мобилизации: суд закрыл дело против руководителя ТЦК

Ошибки во время мобилизации: суд закрыл дело против руководителя ТЦК

Ua ru
20 октября 2026 21:52
Суд не назначил административное взыскание в скандальном деле против главы ТЦК Нацполиция Украины
Украинские правоохранители. Фото: Нацполиция Украины

Административное дело в отношении руководителя территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области завершилось без наложения взыскания. Калушский горрайонный суд рассматривал материалы о четырех эпизодах, связанных с предполагаемыми нарушениями во время мобилизационных мероприятий. В деле фигурировали ситуации с мужчинами, имевшими отсрочку или исключенными из воинского учета, а также с военнослужащим, который находился в отпуске.

Заседания неоднократно переносили, и к моменту рассмотрения вопроса сроки привлечения к административной ответственности истекли, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений. 

Реклама

Какие обстоятельства фигурировали в материалах

Среди эпизодов были случаи, когда мужчин доставляли в ТЦК несмотря на документы о непригодности к службе или наличии отсрочки. Также рассматривалась ситуация с военнослужащим, который находился в отпуске, но в материалах фигурировал как самовольно оставивший воинскую часть.

Еще один эпизод касался гражданина, ранее исключенного из воинского учета, который прошел ВВК и был направлен для дальнейшего прохождения службы. Эти обстоятельства были изложены в административных материалах, представленных суду.

Реклама

Почему суд прекратил производство

Рассмотрение дела затянулось: материалы поступили в суд летом 2026 года, а заседания переносились, в том числе по ходатайствам защиты. В сентябре отдельные производства объединили. Суд указал, что по рассматриваемым эпизодам истек срок, в течение которого могло быть наложено административное взыскание. В соответствии со статьей 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях для дел, рассматриваемых судом, общий срок составляет три месяца со дня совершения правонарушения, а для длящегося нарушения со дня его выявления.

Читайте также:

Прекращение производства по этой причине не является решением о доказанности или недоказанности изложенных в материалах обвинений. Суд не наложил административное взыскание, поскольку установленный законом срок истек до рассмотрения дела по существу. 

Реклама

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, кто из украинских военнослужащих может рассчитывать на демобилизацию уже в следующем году. 

Также Новини.LIVE сообщали о резонансном случае в Черкасском ТЦК и СП, сотрудники которого применили к ветерану слезоточивый газ. 

суд мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации