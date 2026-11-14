Нова квота 95 відсотків: які працівники залишаться заброньованими
Підприємства оборонної та паливно-енергетичної галузей повинні переглянути чинні списки заброньованих працівників. Для окремих компаній граничний показник резервування військовозобов’язаних працівників встановлено на рівні 95% замість попередніх 100%. Разом із тим нові вимоги передбачають збереження відстрочки для фахівців, від яких безпосередньо залежить робота виробничих процесів.
Насамперед йдеться про інженерний та технологічний персонал, а також співробітників, зайнятих виконанням оборонних замовлень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на слова міністра економіки та навколишнього середовища України Олександра Кравченка.
Чому підприємствам доведеться переглянути бронювання
Раніше деякі підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів могли оформляти відстрочку для всіх військовозобов’язаних співробітників. Тепер для них передбачена квота у розмірі 95%. За словами Кравченка, компаніям планують надати додаткові 31 день, щоб скоригувати списки та привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нових вимог. Такий перехідний період передбачений підготовленим проєктом рішення.
Кому планують зберегти відстрочку
Під час перегляду бронювання підприємствам пропонують враховувати безпосередню участь співробітників у виробництві та забезпеченні роботи об’єктів. Особливу увагу приділяють технологам, інженерам, фахівцям, які виконують оборонні контракти, а також працівникам, зайнятим ремонтом та аварійно-відновлювальними заходами. Їхня діяльність необхідна для виконання виробничих завдань та підтримки стабільної роботи підприємств.
Скорочення квоти не означає, що бронювання автоматично скасують у кожного двадцятого співробітника. Підприємствам доведеться самостійно переглянути переліки працівників з урахуванням встановлених вимог та виробничої необхідності. При цьому дотримання квоти має значення й для збереження статусу критично важливого підприємства: порушення встановленого показника більш ніж на десять робочих днів може стати підставою для його скасування.
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