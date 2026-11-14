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Головна ТЦК Нова квота 95 відсотків: які працівники залишаться заброньованими

Нова квота 95 відсотків: які працівники залишаться заброньованими

Ua ru
14 листопада 2026 21:40
Зміни щодо бронювання стосуватимуться не всіх: кому збережуть відстрочку УНІАН
Бронювання в "Дії". Фото: УНІАН

Підприємства оборонної та паливно-енергетичної галузей повинні переглянути чинні списки заброньованих працівників. Для окремих компаній граничний показник резервування військовозобов’язаних працівників встановлено на рівні 95% замість попередніх 100%. Разом із тим нові вимоги передбачають збереження відстрочки для фахівців, від яких безпосередньо залежить робота виробничих процесів.

Насамперед йдеться про інженерний та технологічний персонал, а також співробітників, зайнятих виконанням оборонних замовлень, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на слова міністра економіки та навколишнього середовища України Олександра Кравченка.

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Чому підприємствам доведеться переглянути бронювання

Раніше деякі підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів могли оформляти відстрочку для всіх військовозобов’язаних співробітників. Тепер для них передбачена квота у розмірі 95%. За словами Кравченка, компаніям планують надати додаткові 31 день, щоб скоригувати списки та привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нових вимог. Такий перехідний період передбачений підготовленим проєктом рішення.

Кому планують зберегти відстрочку

Під час перегляду бронювання підприємствам пропонують враховувати безпосередню участь співробітників у виробництві та забезпеченні роботи об’єктів. Особливу увагу приділяють технологам, інженерам, фахівцям, які виконують оборонні контракти, а також працівникам, зайнятим ремонтом та аварійно-відновлювальними заходами. Їхня діяльність необхідна для виконання виробничих завдань та підтримки стабільної роботи підприємств.

Скорочення квоти не означає, що бронювання автоматично скасують у кожного двадцятого співробітника. Підприємствам доведеться самостійно переглянути переліки працівників з урахуванням встановлених вимог та виробничої необхідності. При цьому дотримання квоти має значення й для збереження статусу критично важливого підприємства: порушення встановленого показника більш ніж на десять робочих днів може стати підставою для його скасування.

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Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов’язані українці можуть скористатися рекомендаціями Олексія Гончаренка, щоб захистити свої права під час взаємодії з працівниками ТЦК.

Також Новини.LIVE писали про те, що майбутня реформа ТЦК та СП не змінить основні алгоритми роботи військкоматів, оскільки на фронті ЗСУ відчувається нестача живої сили.

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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