Новая квота 95 процентов: какие работники останутся забронированными
Предприятия оборонной и топливно-энергетической отраслей должны пересмотреть действующие списки забронированных сотрудников. Для отдельных компаний предельный показатель бронирования военнообязанных работников установлен на уровне 95% вместо прежних 100%. Вместе с тем новые требования предусматривают сохранение отсрочки за специалистами, от которых непосредственно зависит работа производственных процессов.
В первую очередь речь идет об инженерном и технологическом персонале, а также сотрудниках, занятых выполнением оборонных заказов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на слова министра экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко.
Почему предприятиям придется пересмотреть бронирование
Ранее некоторые предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов могли оформлять отсрочку для всех военнообязанных сотрудников. Теперь для них предусмотрена квота в размере 95%. По словам Кравченко, компаниям планируют предоставить дополнительные 31 день, чтобы скорректировать списки и привести количество забронированных работников в соответствие с новыми требованиями. Такой переходный период предусмотрен подготовленным проектом решения.
Кому планируют сохранить отсрочку
При пересмотре бронирования предприятиям предлагают учитывать непосредственное участие сотрудников в производстве и обеспечении работы объектов. Особое внимание уделяется технологам, инженерам, специалистам, выполняющим оборонные контракты, а также работникам, занятым ремонтом и аварийно-восстановительными мероприятиями. Их деятельность необходима для выполнения производственных задач и поддержания стабильной работы предприятий.
Сокращение квоты не означает, что бронирование автоматически отменят у каждого двадцатого сотрудника. Предприятиям предстоит самостоятельно пересмотреть перечни работников с учетом установленных требований и производственной необходимости. При этом соблюдение квоты имеет значение и для сохранения статуса критически важного предприятия: нарушение установленного показателя более чем на десять рабочих дней может стать основанием для его отмены.
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