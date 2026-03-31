Нардепи пропонують Раді посилити відповідальність для ТЦК

Дата публікації: 31 березня 2026 12:35
Працівники ТЦК та поліція проводять заходи оповіщення. Фото: Телеграф

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил ведення військового обліку службовими особами. Документ зараз розглядає керівництво парламенту. Іцініаторами є нардепи Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва, Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу та Дмитро Микиша. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Верховної Ради та допис нардепа Дмитра Разумкова.

законопроєкт
Законопроєкт про ТЦК на сайті Ради. Фото: скриншот

ДБР відкриватиме справи у випадку незаконних дій ТЦК

Документ наразі відсутній на сайті парламенту. Проте один із його авторів Дмитро Разумком — коротко роз’яснив суть ініціативи.

"Потрібно припиняти незаконну мобілізацію! Коли людей хапають на вулицях, коли мобілізують тих, хто має законні підстави для відстрочки, інвалідність, багатодітних, заброньованих. Їх відправляють на навчання, витрачають бюджетні гроші на підготовку, а вже після цього з’ясовується, що сталася "помилка" і людина списується. Але такі "помилки" коштують людям занадто дорого!", — йдеться в повідомленні.

Зареєстрований законопроєкт передбачає, що якщо відео незаконних дій ТЦК з’являється в інтернеті чи медіа, то Державне бюро розслідувань буде зобов’язане автоматично відкривати провадження і розслідувати такі випадки.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Олександра Федієнка, що балаклава є постійним атрибутом військовослужбовців. Але під час спілкування із військовозобов’язаними, працівники ТЦК мають її знімати. За словами парламентаря, використання балаклави під час оповіщення населення — це зло.

Також Новини.LIVE повідомляли, що повістка військовозобов’язаному може прийти навіть якщо "Резерв+" не встановлено на телефоні. А при умові відправки поштою, повістка вважається врученою навіть за умови відмітки "адресат відсутній".

Іванна Чайка - редактор політичних новин

