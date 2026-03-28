Електронна повістка прийде навіть якщо видалити "Резерв+"

Кнопковий телефон. Фото: з відкритих джерел

В Україні з 1 квітня запроваджують електронні повістки, які надходитимуть на електронний кабінет військовозобов'язаного. Держава пояснює такі нововведення цифровізацією мобілізаційного процесу і покращенням всіх процедур, однак частина людей сприймають це як посилення мобілізаційного процесу. Тому, ймовірно, що вдаватимуться до ухилення.

Чи допоможе зміна смартфону на кнопковий телефон або ж видалення "Резерв+" уникнути повістки, в коменатрі Новини.LIVE пояснила адвокат, керуючий Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель

Електронна повістка — чи можна уникнути

"Якщо особа не зареєстрована в "Резерв+" або видалила його, ТЦК використовує традиційний метод — рекомендований лист через Укрпошту", — пояснила адвокат.

Вона додала, що повістка поштою вважається врученою навіть за умови відмітки "адресат відсутній" або "відмова від отримання".

"Отже, перехід на старі телефони лише позбавляє військовозобовʼязаного оперативного контролю за своїм статусом, але не зупиняє мобілізаційний процес", — підсумувала адвокат.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні планують запровадити нові правила мобілізації, зокрема оповіщення військовозобовʼязаних. Онлайн будуть приходити повістки. Також дистанційно можна оформити відстрочку.

Нагадаємо, що мобілізація в Україні можлива лише у приміщенні ТЦК. Заборонено мобілізовувати чоловіків у поліклініці під чакс проходження ВЛК. Про це заявляють юристи.