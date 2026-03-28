Электронная повестка придет даже если удалить "Резерв+"

В Украине с 1 апреля вводят электронные повестки, которые будут поступать на электронный кабинет военнообязанного. Государство объясняет такие нововведения цифровизацией мобилизационного процесса и улучшением всех процедур, однако часть людей воспринимают это как усиление мобилизационного процесса. Поэтому, вероятно, что будут прибегать к уклонению.

Поможет ли смена смартфона на кнопочный телефон или же удаление "Резерв+" избежать повестки, в коменатри Новини.LIVE объяснила адвокат, управляющий Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль

Электронная повестка — можно ли избежать

"Если лицо не зарегистрировано в "Резерв+" или удалило его, ТЦК использует традиционный метод — заказное письмо через Укрпочту", — обьяснила адвокат.

Она добавила, что повестка по почте считается врученной даже при условии отметки "адресат отсутствует" или "отказ от получения".

"Таким образом, переход на старые телефоны лишь лишает военнообязанного оперативного контроля за своим статусом, но не останавливает мобилизационный процесс", — подытожила адвокат.

