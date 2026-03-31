Нардепы предлагают Раде усилить ответственность для ТЦК

Нардепы предлагают Раде усилить ответственность для ТЦК

Дата публикации 31 марта 2026 12:35
Работники ТЦК и полиция проводят мероприятия оповещения. Фото: Телеграф

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение правил ведения воинского учета должностными лицами. Документ сейчас рассматривает руководство парламента. Ициниаторами являются нардепы Марьяна Безуглая, Оксана Дмитриева, Дмитрий Разумков, Георгий Мазурашу и Дмитрий Микиша.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады и сообщение нардепа Дмитрия Разумкова.

законопроєкт
Законопроект о ТЦК на сайте Рады. Фото: скриншот

ГБР будет открывать дела в случае незаконных действий ТЦК

Документ пока отсутствует на сайте парламента. Однако один из его авторов Дмитрий Разумком — кратко разъяснил суть инициативы.

"Нужно прекращать незаконную мобилизацию! Когда людей хватают на улицах, когда мобилизуют тех, кто имеет законные основания для отсрочки, инвалидность, многодетных, забронированных. Их отправляют на обучение, тратят бюджетные деньги на подготовку, а уже после этого выясняется, что произошла "ошибка" и человек списывается. Но такие "ошибки" стоят людям слишком дорого!", — говорится в сообщении.

Зарегистрированный законопроект предусматривает, что если видео незаконных действий ТЦК появляется в интернете или медиа, то Государственное бюро расследований будет обязано автоматически открывать производство и расследовать такие случаи.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Александра Федиенко, что балаклава является постоянным атрибутом военнослужащих. Но во время общения с военнообязанными, работники ТЦК должны ее снимать. По словам парламентария, использование балаклавы во время оповещения населения — это зло.

Также Новини.LIVE сообщали, что повестка военнообязанному может прийти даже если "Резерв+" не установлено на телефоне. А при условии отправки по почте, повестка считается врученной даже при условии отметки "адресат отсутствует".

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
