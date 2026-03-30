Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ТЦК без причины: "Оберіг" автоматически определяет нарушителей

Розыск ТЦК без причины: "Оберіг" автоматически определяет нарушителей

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 00:30
Розыск ТЦК без причины: "Оберіг" автоматически определяет нарушителей
Группа оповещения ТЦК проверяет документы военнообязанного. Фото: "Сфера-ТВ"

Нарушителей воинского учета в Украине объявляют в розыск. В настоящее время это может происходить в автоматическом режиме. Юристы объяснили, что реестр "Оберіг" может объявлять в розыск всех граждан, которые не проходили военно-врачебную комиссию дольше одного года.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск 58-летнего гражданина

Территориальный центр комплектования уполномочен применять к нарушителям правил воинского учета различные санкции. Первой из которых является административное взыскание, то есть штраф.

Другим видом санкций со стороны ТЦК является объявление нарушителя в розыск. Это происходит тогда, когда нарушитель воинского учета не оплатил штраф.

К юристам обратился 58-летний мужчина, которого объявили в розыск. Мужчина поинтересовался, почему так могло произойти, если вовремя обновил данные и не получал никаких повесток от ТЦК.

Автоматический розыск от реестра "Оберіг"

Юристы, комментируя ситуацию, вынуждены были признать, что такие случаи далеко не единичны. Так, адвокат Никита Богданов подчеркнул: "Ситуация выглядит тревожно, но она вполне типична для цифрового учета".

Богданов объяснил, в чем причина. По его словам, объявление граждан в розыск сейчас происходит в автоматическом режиме: "Сейчас база "Оберіг" автоматически обозначает как "нарушителя" (розыск) тех, у кого в системе нет актуальных данных о ВВК. Во время военного положения ВЛК действительна только 1 год. Если он проходил ее давно, система видит "пропуск" и ставит статус розыска для "уточнения данных".

Богданов отметил, что это не уголовный розыск, а административный. Это нужно, добавил юрист, чтобы полиция могла доставить человека в ТЦК для обновления документов.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК объявил в розыск за нарушение учета более 30 женщин.

В розыске за нарушение воинского учета находится более двух миллионов граждан Украины. Соответствующий показатель ежемесячно растет. Среди тех, кого объявили в розыск, более 30 женщин.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений воинского учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не исчезает автоматически.

ТЦК и СП розыск реестр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации