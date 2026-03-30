Розыск ТЦК без причины: "Оберіг" автоматически определяет нарушителей

Группа оповещения ТЦК проверяет документы военнообязанного. Фото: "Сфера-ТВ"

Нарушителей воинского учета в Украине объявляют в розыск. В настоящее время это может происходить в автоматическом режиме. Юристы объяснили, что реестр "Оберіг" может объявлять в розыск всех граждан, которые не проходили военно-врачебную комиссию дольше одного года.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск 58-летнего гражданина

Территориальный центр комплектования уполномочен применять к нарушителям правил воинского учета различные санкции. Первой из которых является административное взыскание, то есть штраф.

Другим видом санкций со стороны ТЦК является объявление нарушителя в розыск. Это происходит тогда, когда нарушитель воинского учета не оплатил штраф.

К юристам обратился 58-летний мужчина, которого объявили в розыск. Мужчина поинтересовался, почему так могло произойти, если вовремя обновил данные и не получал никаких повесток от ТЦК.

Читайте также:

Автоматический розыск от реестра "Оберіг"

Юристы, комментируя ситуацию, вынуждены были признать, что такие случаи далеко не единичны. Так, адвокат Никита Богданов подчеркнул: "Ситуация выглядит тревожно, но она вполне типична для цифрового учета".

Богданов объяснил, в чем причина. По его словам, объявление граждан в розыск сейчас происходит в автоматическом режиме: "Сейчас база "Оберіг" автоматически обозначает как "нарушителя" (розыск) тех, у кого в системе нет актуальных данных о ВВК. Во время военного положения ВЛК действительна только 1 год. Если он проходил ее давно, система видит "пропуск" и ставит статус розыска для "уточнения данных".

Богданов отметил, что это не уголовный розыск, а административный. Это нужно, добавил юрист, чтобы полиция могла доставить человека в ТЦК для обновления документов.

В розыске за нарушение воинского учета находится более двух миллионов граждан Украины. Соответствующий показатель ежемесячно растет. Среди тех, кого объявили в розыск, более 30 женщин.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений воинского учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не исчезает автоматически.