Розшук ТЦК без причини: "Оберіг" автоматично визначає порушників

Дата публікації: 30 березня 2026 00:30
Група оповіщення ТЦК перевіряє документи військовозобов’язаного. Фото: "Сфера-ТВ"

Порушників військового обліку в Україні оголошують у розшук. На даний час це може відбуватися у автоматичному режимі. Юристи пояснили, що реєстр "Оберіг" може оголошувати у розшук усіх громадян, які не проходили військово-лікарську комісію довше одного року.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук 58-річного громадянина

Територіальний центр комплектування уповноважений застосовувати до порушників правил військового обліку різноманітні санкції. Першою із яких є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Іншим видом санкцій з боку ТЦК є оголошення порушника у розшук. Це відбувається тоді, коли порушник військового обліку не сплатив штраф.

До юристів звернувся 58-річний чоловік, якого оголосили у розшук. Чоловік поцікавився, чому так могло статися, якщо вчасно оновив дані і не отримував жодних повісток від ТЦК.

Читайте також:

Автоматичний розшук від реєстру "Оберіг"

Юристи, коментуючи ситуацію, мусили визнати, що такі випадки є далеко не поодинокими. Так, адвокат Микита Богданов підкреслив: "Ситуація виглядає тривожно, але вона цілком типова для цифрового обліку".

Богданов пояснив, у чому причина. За його словами, оголошення громадян у розшук зараз відбувається у автоматичному режимі: "Зараз база "Оберіг" автоматично позначає як "порушника" (розшук) тих, у кого в системі немає актуальних даних про ВЛК. Під час воєнного стану ВЛК дійсна лише 1 рік. Якщо він проходив її давно, система бачить "пропуск" і ставить статус розшуку для "уточнення даних".

Богданов зазначив, що це не кримінальний розшук, а адміністративний. Це потрібно, додав юрист, щоб поліція могла доставити людину в ТЦК для оновлення документів.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК оголосив у розшук за порушення обліку понад 30 жінок.

У розшуку за порушення військового обліку перебуває понад два мільйони громадян України. Відповідний показник щомісяця зростає. Серед тих, кого оголосили в розшук, більш ніж 30 жінок.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що розшук ТЦК має певний термін дії.

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
