Розшук ТЦК без причини: "Оберіг" автоматично визначає порушників
Порушників військового обліку в Україні оголошують у розшук. На даний час це може відбуватися у автоматичному режимі. Юристи пояснили, що реєстр "Оберіг" може оголошувати у розшук усіх громадян, які не проходили військово-лікарську комісію довше одного року.
Розшук 58-річного громадянина
Територіальний центр комплектування уповноважений застосовувати до порушників правил військового обліку різноманітні санкції. Першою із яких є адміністративне стягнення, тобто штраф.
Іншим видом санкцій з боку ТЦК є оголошення порушника у розшук. Це відбувається тоді, коли порушник військового обліку не сплатив штраф.
До юристів звернувся 58-річний чоловік, якого оголосили у розшук. Чоловік поцікавився, чому так могло статися, якщо вчасно оновив дані і не отримував жодних повісток від ТЦК.
Автоматичний розшук від реєстру "Оберіг"
Юристи, коментуючи ситуацію, мусили визнати, що такі випадки є далеко не поодинокими. Так, адвокат Микита Богданов підкреслив: "Ситуація виглядає тривожно, але вона цілком типова для цифрового обліку".
Богданов пояснив, у чому причина. За його словами, оголошення громадян у розшук зараз відбувається у автоматичному режимі: "Зараз база "Оберіг" автоматично позначає як "порушника" (розшук) тих, у кого в системі немає актуальних даних про ВЛК. Під час воєнного стану ВЛК дійсна лише 1 рік. Якщо він проходив її давно, система бачить "пропуск" і ставить статус розшуку для "уточнення даних".
Богданов зазначив, що це не кримінальний розшук, а адміністративний. Це потрібно, додав юрист, щоб поліція могла доставити людину в ТЦК для оновлення документів.
У розшуку за порушення військового обліку перебуває понад два мільйони громадян України. Відповідний показник щомісяця зростає. Серед тих, кого оголосили в розшук, більш ніж 30 жінок.
В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.
