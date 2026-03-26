ТЦК не изменит статус украинского призывника, если есть повестка

Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

В Украине воинский учет требует изменить статус "призывник" на "военнообязанный" после достижения гражданином 25-летнего возраста. Но на практике иногда этот процесс блокируется. Заблокировать смену статуса можно отправкой повестки в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Изменение статуса в 25 лет

Военный учет в Украине предусматривает присвоение гражданину того или иного статуса, который свидетельствует о возможности или невозможности мобилизации. Так, первым статусом для гражданина, который стал на воинский учет, является "призывник".

В 25-летнем возрасте призывники получают другой статус, "военнообязанный". Он означает возможность мобилизации гражданина, но, вместе с тем, и оформление отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, которому уже три недели как исполнилось 25 лет, но статус с "призывника" на "военнообязанного" так и не изменился. Мужчина поинтересовался, почему это происходит и как ускорить процесс изменения статуса для начала оформления бронирования. Гражданин добавил, что на его предприятие вскоре после достижения им 25-летия поступила повестка от ТЦК.

Почему призывника не сделали военнообязанным

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что процесс изменения статуса должен быть автоматизирован. Но при этом у ТЦК есть определенное время на изменение "призывника" на "военнообязанного" в военно-учетном документе гражданина.

Как отметил адвокат Юрий Айвазян: "ТЦК в течение месяца должен перевести Вас с учета призывников на учет военнообязанных. При этом это должно произойти без Вашего присутствия в ТЦК и прохождения ВВК". Поэтому территориальный центр комплектования имеет ровно 30 дней (которые еще не прошли) для этого решения.

Вместе с тем, другой адвокат, Ярослав Турчин, отметил, что наличие повестки блокирует этот процесс. Турчин подчеркнул: "Если уже есть повестка, то высокие риски, что статус и не изменится". По словам юриста, так в ТЦК решают вопрос возможности забронироваться перед визитом гражданина в центр комплектования, потому что бронирование распространяется только на военнообязанных.

Напомним, мы ранее писали о том, откажет ли ТЦК в отсрочке 25-летнему призывнику.

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам. Призывники не имеют права на отсрочку, даже если им исполнилось 25 лет, но в ТЦК не успели изменить статус на воинском учете для гражданина.

Добавим, мы сообщали о том, возможна ли отсрочка после окончания контракта в ДШВ.

После утверждения законопроекта, уже проголосованного Верховной Радой, военнослужащие, у которых закончится контракт, будут иметь право на отсрочку от мобилизации. Но пока президент не подписал этот законопроект, соответствующая норма не действует.