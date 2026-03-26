Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
ТЦК не змінить статус українського призовника, якщо є повістка

ТЦК не змінить статус українського призовника, якщо є повістка

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 06:30
Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

В Україні військовий облік вимагає змінити статус "призовник" на "військовозобов’язаний" після досягнення громадянином 25-річного віку. Та на практиці іноді цей процес блокується. Заблокувати зміну статусу можна надсиланням повістки ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Зміна статусу у 25 років

Військовий облік в Україні передбачає присвоєння громадянину того чи іншого статусу, який свідчить про можливість чи неможливість мобілізації. Так, першим статусом для громадянина, який став на військовий облік, є "призовник".

У 25-річному віці призовники отримують інший статус, "військовозобов’язаний". Він означає можливість мобілізації громадянина, але, разом з тим, і оформлення відстрочки від мобілізації.

Реклама

До юристів звернувся громадянин, якому вже три тижні як виповнилося 25 років, але статус із "призовника" на "військовозобов’язаного" так і не змінився. Чоловік поцікавився, чому це відбувається і як пришвидшити процес зміни статусу для початку оформлення бронювання. Громадянин додав, що на його підприємство невдовзі після досягнення ним 25-річчя надійшла повістка від ТЦК.

Реклама

Чому призовника не зробили військовозобов’язаним

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що процес зміни статусу має бути автоматизований. Але при цьому у ТЦК є певний час на зміну "призовника" на "військовозобов’язаного" у військово-обліковому документі громадянина.

Як наголосив адвокат Юрій Айвазян: "ТЦК упродовж місяця повинен перевести Вас з обліку призовників на облік військовозобов'язаних. При тому це повинно статися без Вашої присутності в ТЦК та проходження ВЛК". Тож територіальний центр комплектування має рівно 30 днів (які ще не пройшли) для цього рішення.

Разом з тим, інший адвокат, Ярослав Турчин, зазначив, що наявність повістки блокує цей процес. Турчин підкреслив: "Якщо вже є повістка, то високі ризики, що статус і не зміниться". За словами юриста, так в ТЦК вирішують питання можливості забронюватися перед візитом громадянина до центру комплектування, бо бронювання розповсюджується лише на військовозобов’язаних.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи відмовить ТЦК у відстрочці 25-річному призовнику.

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам. Призовники не мають права на відстрочку, навіть якщо їм виповнилося 25 років, але в ТЦК не встигли змінити статус на військовому обліку для громадянина.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можлива відстрочка після закінчення контракту в ДШВ.

Після затвердження законопроєкту, уже проголосованого Верховною Радою, військовослужбовці, у яких закінчиться контракт, матимуть право на відстрочку від мобілізації. Але поки президент не підписав цей законопроєкт, відповідна норма не діє.

повістки ТЦК та СП військовозобов'язані призовник
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації