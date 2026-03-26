ТЦК не змінить статус українського призовника, якщо є повістка

В Україні військовий облік вимагає змінити статус "призовник" на "військовозобов’язаний" після досягнення громадянином 25-річного віку. Та на практиці іноді цей процес блокується. Заблокувати зміну статусу можна надсиланням повістки ТЦК.

Зміна статусу у 25 років

Військовий облік в Україні передбачає присвоєння громадянину того чи іншого статусу, який свідчить про можливість чи неможливість мобілізації. Так, першим статусом для громадянина, який став на військовий облік, є "призовник".

У 25-річному віці призовники отримують інший статус, "військовозобов’язаний". Він означає можливість мобілізації громадянина, але, разом з тим, і оформлення відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, якому вже три тижні як виповнилося 25 років, але статус із "призовника" на "військовозобов’язаного" так і не змінився. Чоловік поцікавився, чому це відбувається і як пришвидшити процес зміни статусу для початку оформлення бронювання. Громадянин додав, що на його підприємство невдовзі після досягнення ним 25-річчя надійшла повістка від ТЦК.

Чому призовника не зробили військовозобов’язаним

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що процес зміни статусу має бути автоматизований. Але при цьому у ТЦК є певний час на зміну "призовника" на "військовозобов’язаного" у військово-обліковому документі громадянина.

Як наголосив адвокат Юрій Айвазян: "ТЦК упродовж місяця повинен перевести Вас з обліку призовників на облік військовозобов'язаних. При тому це повинно статися без Вашої присутності в ТЦК та проходження ВЛК". Тож територіальний центр комплектування має рівно 30 днів (які ще не пройшли) для цього рішення.

Разом з тим, інший адвокат, Ярослав Турчин, зазначив, що наявність повістки блокує цей процес. Турчин підкреслив: "Якщо вже є повістка, то високі ризики, що статус і не зміниться". За словами юриста, так в ТЦК вирішують питання можливості забронюватися перед візитом громадянина до центру комплектування, бо бронювання розповсюджується лише на військовозобов’язаних.

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам. Призовники не мають права на відстрочку, навіть якщо їм виповнилося 25 років, але в ТЦК не встигли змінити статус на військовому обліку для громадянина.

Після затвердження законопроєкту, уже проголосованого Верховною Радою, військовослужбовці, у яких закінчиться контракт, матимуть право на відстрочку від мобілізації. Але поки президент не підписав цей законопроєкт, відповідна норма не діє.