Відстрочка до зміни статусу в 25 років - коли ТЦК відмовить

ТЦК має право відмовити громадянам у відстрочці, але мусить змінити статус на військовозобов’язаного в 25 років. Фото: korosten.today, Вінницький ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам. Призовники не мають права на відстрочку, навіть якщо їм виповнилося 25 років, але в ТЦК не встигли змінити статус на військовому обліку для громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочки не буде

Військовий облік в Україні стосується громадян віком від 17 до 60 років. Перший статус на військовому обліку, який отримує громадянин після того, як його уперше поставлять на облік в ТЦК — це призовник.

Після досягнення 25-річного віку призовники отримують новий статус — військовозобов’язаний. Цей процес після змін у законодавстві має відбуватися у автоматичному режимі, без участі самого громадянина.

До юристів звернувся громадянин, якому виповнилося 25 років і який планує оформити відстрочку від мобілізації. Чоловік розповів, що в "Резерв+" у нього досі не змінився статус з призовника на військовозобов’язаного — і поцікавився, чи зможе він отримати відстрочку від ТЦК.

"Юридично відстрочка від мобілізації надається військовозобов'язаним. Призовники підлягають лише призову на БЗВП, тому формально ТЦК може відмовити у розгляді заяви на відстрочку, поки Ви не переведені в категорію військовозобов'язаних", — наголосив, коментуючи цю ситуацію, юрист Владислав Дерій.

Чому заяву на відстрочку все ж треба подавати

Юрист також пояснив ситуацію, коли у іншого громадянина з такою проблемою зі статусами документи все ж прийняли. За словами Дерія, це взагалі-то не є законним кроком з боку працівників ЦНАП.

"Те, що у Вашого знайомого прийняли документи в ЦНАПі, свідчить про те, що адміністратори ЦНАП не завжди глибоко перевіряють саме категорію обліку, виконуючи роль кур'єра між вами та ТЦК. Проте рішення приймає комісія при ТЦК, і там статус "призовник" може стати причиною повернення документів без розгляду", — визнав Дерій.

Разом з тим, додав юрист, територіальний центр комплектування мусить змінити статус громадянина. "На ТЦК покладений обовʼязок автоматично брати громадян 25 років на військовий облік військовозобовʼязаних. Тому цілком можливо, що подача документів через ЦНАП прискорить даний процес", — припустив Владислав Дерій.

Після затвердження законопроєкту, уже проголосованого Верховною Радою, військовослужбовці, у яких закінчиться контракт, матимуть право на відстрочку від мобілізації. Але поки президент не підписав цей законопроєкт, відповідна норма не діє.

Відстрочка для догляду за близьким родичем передбачає достатній рівень фінансового забезпечення військовозобов’язаного громадянина. Тому вимога ТЦК надати довідку про доходи (і майно) є законною.