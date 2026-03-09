Получит ли отсрочку 25-летний призывник, не получивший новый статус

ТЦК имеет право отказать гражданам в отсрочке, но должен изменить статус на военнообязанного в 25 лет. Фото: korosten.today, Винницкий ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам. Призывники не имеют права на отсрочку, даже если им исполнилось 25 лет, но в ТЦК не успели изменить статус на воинском учете для гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочки не будет

Военный учет в Украине касается граждан в возрасте от 17 до 60 лет. Первый статус на воинском учете, который получает гражданин после того, как его впервые поставят на учет в ТЦК — это призывник.

После достижения 25-летнего возраста призывники получают новый статус — военнообязанный. Этот процесс после изменений в законодательстве должен происходить в автоматическом режиме, без участия самого гражданина.

К юристам обратился гражданин, которому исполнилось 25 лет и который планирует оформить отсрочку от мобилизации. Мужчина рассказал, что в "Резерв+" у него до сих пор не изменился статус с призывника на военнообязанного — и поинтересовался, сможет ли он получить отсрочку от ТЦК.

"Юридически отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным. Призывники подлежат только призыву на БЗВП, поэтому формально ТЦК может отказать в рассмотрении заявления на отсрочку, пока Вы не переведены в категорию военнообязанных", — отметил, комментируя эту ситуацию, юрист Владислав Дерий.

Почему заявление на отсрочку все же надо подавать

Юрист также объяснил ситуацию, когда у другого гражданина с такой проблемой со статусами документы все же приняли. По словам Дерия, это вообще-то не является законным шагом со стороны работников ЦПАУ.

"То, что у Вашего знакомого приняли документы в ЦПАУ, свидетельствует о том, что администраторы ЦПАУ не всегда глубоко проверяют именно категорию учета, выполняя роль курьера между вами и ТЦК. Однако решение принимает комиссия при ТЦК, и там статус "призывник" может стать причиной возврата документов без рассмотрения", — признал Дерий.

Вместе с тем, добавил юрист, территориальный центр комплектования должен изменить статус гражданина. "На ТЦК возложена обязанность автоматически брать граждан 25 лет на воинский учет военнообязанных. Поэтому вполне возможно, что подача документов через ЦПАУ ускорит данный процесс", — предположил Владислав Дерий.

После утверждения законопроекта, уже проголосованного Верховной Радой, военнослужащие, у которых закончится контракт, будут иметь право на отсрочку от мобилизации. Но пока президент не подписал этот законопроект, соответствующая норма не действует.

Отсрочка для ухода за близким родственником предусматривает достаточный уровень финансового обеспечения военнообязанного гражданина. Поэтому требование ТЦК предоставить справку о доходах (и имуществе) является законным.