Мобілізація студента викликала масштабний протест перед воротами ТЦК

Регіональний ТЦК та СП. Ілюстративне фото

Надзвичайна ситуація сталася 8 жовтня біля однієї з установ ТЦК та СП у Хмельницькому, де зібралися люди через мобілізацію 25-річного студента та тренера зі спортивної гімнастики. За словами учасників акції, чоловік прийшов до центру комплектування для оновлення військово-облікових даних, але після цього його не відпустили. Андрій навчається на денній формі в Кам’янець-Подільському університеті та займається тренерською роботою. Батьки його вихованців заявили про необхідність з’ясувати обставини призову.

У поліції підтвердили, що біля ТЦК дійсно зібралася група людей, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТСН".

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Що відбувалося біля воріт ТЦК

Під час акції деякі учасники намагалися пошкодити огорожу установи, а на опублікованих з місця подій відео чути вигуки про загрозу застосування зброї. При цьому поліція Хмельницької області повідомила, що порушень громадського порядку на місці не зафіксувала. Правоохоронці залишалися біля будівлі та стежили за ситуацією. Сам мітинг, за даними поліції, відбувався під контролем правоохоронців.

Учасники мітингу та ТЦК наводять різні версії

Сторона учасників акції стверджувала, що 25-річний студент має підстави для відстрочки і не мав бути мобілізований. В обласному ТЦК заявили протилежне: за даними установи, на момент призову у чоловіка не було чинної відстрочки чи броні. Там також повідомили, що він пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби.

За інформацією ТЦК, чоловік прибув за повісткою, пройшов передбачені процедури, а 7 жовтня був зарахований на військову службу та направлений до військової частини. У відомстві назвали повідомлення про незаконне утримання та мобілізацію маніпулятивними. Учасники акції, у свою чергу, продовжують наполягати на необхідності перевірити законність прийнятого рішення.

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Ситуація біля ТЦК привернула увагу після появи в мережі відео з місця подій. На кадрах чути емоційні вигуки, зокрема пов’язані з можливим застосуванням зброї. Поліція офіційно заявила про відсутність зафіксованих порушень громадського порядку та продовжила забезпечувати безпеку біля установи.

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