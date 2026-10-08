Мобилизация студента вызвала масштабный протест перед воротами ТЦК

Региональный ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Необычная ситуация возникла 8 октября возле одного из учреждений ТЦК и СП в Хмельницком, где собрались люди из-за мобилизации 25-летнего студента и тренера по спортивной гимнастике. По словам участников акции, мужчина пришел в центр комплектования для обновления военно-учетных данных, но после этого его не отпустили. Андрей учится на дневной форме в Каменец-Подольском университете и занимается тренерской работой. Родители его воспитанников заявили о необходимости разобраться в обстоятельствах призыва.

В полиции подтвердили, что возле ТЦК действительно собралась группа людей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТСН".

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Что происходило у ворот ТЦК

Во время акции некоторые участники пытались повредить ограждение учреждения, а на опубликованных из места событий видео слышны выкрики об угрозе применения оружия. При этом полиция Хмельницкой области сообщила, что нарушений общественного порядка на месте не зафиксировала. Правоохранители оставались возле здания и следили за ситуацией. Само собрание, по данным полиции, проходило под контролем правоохранителей.

Участники митинга и ТЦК дают разные версии

Сторона участников акции утверждала, что 25-летний студент имеет основания для отсрочки и не должен был быть мобилизован. В областном ТЦК заявили обратное: по данным учреждения, на момент призыва у мужчины не было действующей отсрочки или брони. Там также сообщили, что он прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным к военной службе.

По информации ТЦК, мужчина прибыл по повестке, прошел предусмотренные процедуры, а 7 октября был оформлен на военную службу и направлен в воинскую часть. В учреждении назвали сообщения о незаконном удержании и мобилизации манипулятивными. Участники акции, в свою очередь, продолжают настаивать на необходимости проверить законность принятого решения.

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Ситуация возле ТЦК привлекла внимание после появления в сети видео с места событий. На кадрах слышны эмоциональные выкрики, в том числе связанные с возможным применением оружия. Полиция официально заявила об отсутствии зафиксированных нарушений общественного порядка и продолжила обеспечивать безопасность возле учреждения.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что в Полтавской области произошел серьезный конфликт группы оповещения ТЦК с водителем грузовика.

Также Новини.LIVE писали, что военкомы мобилизировали работника критического предприятия, у которого была бронь, но суд встал на сторону украинца.