Співробітники ТЦК та СП. Ілюстративне фото

Судовий спір щодо законності мобілізації завершився рішенням на користь військовослужбовця, який раніше звертався з проханням про відстрочку через сімейні обставини. Чоловік просив врахувати необхідність догляду за батьком з інвалідністю II групи, однак після візиту до ТЦК опинився у військовій частині. Територіальний центр визнав, що наявність у батька інших дітей не дає заявнику права на відстрочку. При цьому документального підтвердження належного розгляду заяви суду надати не вдалося.

У підсумку апеляційна інстанція не тільки погодилася з незаконністю призову, а й зобов’язала військову частину звільнити чоловіка, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Як заява про відстрочку залишилася без рішення

Згідно з матеріалами справи №420/41172/25, 25 серпня 2025 року чоловік подав до ТЦК та СП заяву про відстрочку у зв’язку з доглядом за батьком. У останнього була безстроково встановлена II група інвалідності, що підтверджувалося медичними документами та пенсійним посвідченням. Однак у територіальному центрі звернули увагу, що у батька є ще син і дочка, і визнали це підставою для відмови.

Після звернення чоловік пройшов військово-лікарську комісію, отримав висновок про придатність і був направлений до навчального центру. Уже під час судового розгляду з’ясувалося, що ТЦК не надав доказів ухвалення належного рішення щодо заяви про відстрочку. Суд першої інстанції двічі запитував відповідні документи, але так і не отримав їх.

Чому визнання мобілізації незаконною виявилося недостатнім

Одеський окружний адміністративний суд встановив, що до розгляду заяви комісією чоловіка не мали призивати на військову службу. Дії ТЦК визнали протиправними, однак вимогу про звільнення суд не задовольнив. На обґрунтування такої позиції суд першої інстанції послався на висновок Верховного Суду про незворотність процедури мобілізації, яка вже відбулася.

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Чоловік оскаржив цю частину рішення, і П’ятий апеляційний адміністративний суд переглянув підхід до справи. Колегія зазначила, що в даному випадку порушення було допущено до призову: заява про відстрочку не була розглянута у встановленому порядку. Однієї констатації незаконності дій ТЦК недостатньо, якщо наслідки порушення продовжують порушувати права людини.

Що постановила апеляційна інстанція

Суд також пояснив, що стаття 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" регулює підстави звільнення тих, кого було призвано законно. У справі, що розглядається, протиправність самого призову вже встановлено. Апеляційна колегія застосувала принцип ex iniuria ius non oritur — з незаконної дії не виникає право — і дійшла висновку, що наслідки порушення необхідно усунути.

У результаті апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині відмови у звільненні та зобов’язав військову частину видати відповідний наказ, а також виключити чоловіка зі списків особового складу. Решту висновків суду першої інстанції залишено без змін. При цьому апеляційний суд окремо не встановлював, чи мав заявник право на відстрочку по суті: вирішальною обставиною стала відсутність доказів належного розгляду його заяви до мобілізації.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE навели слова Олексія Гончаренка, який опублікував пам'ятку про те, як спілкуватися з представниками ТЦК, щоб захистити свої права.

Також Новини.LIVE повідомляли, що представник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський вважає неможливою реформу ТЦК принаймні найближчим часом.