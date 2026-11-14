Работники ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Судебный спор о законности мобилизации завершился решением в пользу военнослужащего, который ранее обращался за отсрочкой по семейным обстоятельствам. Мужчина просил учесть необходимость ухода за отцом с инвалидностью II группы, однако после визита в ТЦК оказался в воинской части. Территориальный центр счел, что наличие у отца других детей не дает заявителю права на отсрочку. При этом документального подтверждения надлежащего рассмотрения заявления суду предоставить не удалось.

В итоге апелляционная инстанция не только согласилась с незаконностью призыва, но и обязала воинскую часть уволить мужчину, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Как заявление об отсрочке оказалось без решения

Согласно материалам дела №420/41172/25, 25 августа 2025 года мужчина подал в ТЦК и СП заявление об отсрочке в связи с уходом за отцом. У последнего была бессрочно установленная II группа инвалидности, что подтверждалось медицинскими документами и пенсионным удостоверением. Однако в территориальном центре обратили внимание, что у отца есть еще сын и дочь, и сочли это основанием для отказа.

После обращения мужчина прошел военно-врачебную комиссию, получил заключение о годности и был направлен в учебный центр. Уже во время судебного разбирательства выяснилось, что ТЦК не предоставил доказательств принятия надлежащего решения по заявлению об отсрочке. Суд первой инстанции дважды запрашивал соответствующие документы, но так и не получил их.

Почему признания мобилизации незаконной оказалось недостаточно

Одесский окружной административный суд установил, что до рассмотрения заявления комиссией мужчину не должны были призывать на военную службу. Действия ТЦК признали противоправными, однако требование об увольнении суд не удовлетворил. В обоснование такой позиции первая инстанция сослалась на вывод Верховного Суда о необратимости уже состоявшейся процедуры мобилизации.

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Мужчина обжаловал эту часть решения, и Пятый апелляционный административный суд пересмотрел подход к делу. Коллегия указала, что в данном случае нарушение было допущено до призыва: заявление об отсрочке не получило подтвержденного рассмотрения в установленном порядке. Одной констатации незаконности действий ТЦК недостаточно, если последствия нарушения продолжают затрагивать права человека.

Что постановила апелляционная инстанция

Суд также пояснил, что статья 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" регулирует основания увольнения тех, кто был призван законно. В рассматриваемом деле противоправность самого призыва уже установлена. Апелляционная коллегия применила принцип ex iniuria ius non oritur — из незаконного действия не возникает право — и пришла к выводу, что последствия нарушения необходимо устранить.

В результате апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части отказа в увольнении и обязал воинскую часть издать соответствующий приказ, а также исключить мужчину из списков личного состава. Остальные выводы суда первой инстанции оставлены без изменений. При этом апелляция отдельно не устанавливала, имел ли заявитель право на отсрочку по существу: решающим обстоятельством стало отсутствие доказательств надлежащего рассмотрения его заявления до мобилизации.

Напомним, ранее Новини.LIVE привели слова Алексея Гончаренко, который опубликовал памятку, как общаться с представителями ТЦК, чтобы защитить свои права.

Также Новини.LIVE сообщали, что представитель оперативного командования "Запад" Олег Домбровский считает невозможной реформу ТЦК как минимум в ближайшее время.