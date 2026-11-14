Військово-реєстраційний документ старого зразка. Ілюстративне фото

Підприємства, термін дії статусу критично важливих яких закінчується наприкінці 2026 року, можуть отримати додатковий час для підтвердження свого статусу. Кабінет міністрів підготував проєкт автоматичного продовження таких статусів до 1 лютого 2027 року. Йдеться про компанії, у яких термін дії статусу критично важливого підприємства закінчується в листопаді або грудні.

Ініціатива пов’язана з переглядом вимог, за якими підприємства отримують право резервувати військовозобов’язаних працівників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Мінекономіки.

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Чому підприємствам можуть продовжити діючі статуси

Необхідність перехідного періоду виникла після зміни правил визначення критично важливих підприємств. Постанова Кабміну № 1328 від 23 жовтня 2026 року набрала чинності 27 жовтня і передбачає оновлення галузевих та регіональних критеріїв, а також роботу Координаційного центру з питань бронювання.

На перегляд вимог державним органам відвели 10 днів. За інформацією Мінекономіки станом на 12 листопада, близько 90% відомств уже виконали цю роботу, зокрема всі міністерства та обласні військові адміністрації.

Запропоноване продовження має допомогти уникнути перерви в дії статусів, поки завершується перехід на нові правила. Якщо Кабмін затвердить проєкт, підприємства, термін дії критичності яких закінчується в листопаді та грудні 2026 року, зможуть зберегти її до 1 лютого 2027 року. Це дозволить продовжити діючий механізм бронювання на час завершення процедур оновлення критеріїв. До ухвалення відповідного акта автоматичне продовження не вважається таким, що відбулося.

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Які вимоги тепер діють для отримання статусу критичності

Оновлений порядок передбачає додаткові умови для підприємств, які претендують на статус або його планове підтвердження. Компанії необхідно обґрунтувати, що припинення її діяльності може вплинути на обороноздатність країни, життєзабезпечення населення, критичну інфраструктуру або макрофінансову стабільність держави.

Крім того, підприємство має належати до однієї з 13 визначених сфер, серед яких оборонна промисловість, енергетика, агровиробництво, транспорт, логістика, ІТ, зв’язок, банківська діяльність, охорона здоров’я та роздрібна торгівля.

При цьому зміна критеріїв сама по собі не означає автоматичного скасування раніше наданого статусу критичності або бронювання співробітників. Якщо підстави для надання статусу зберігаються, підприємство продовжує користуватися ним у межах встановленого терміну. Для планового підтвердження компанії повинні звертатися до профільних державних органів або обласних військових адміністрацій за два-три місяці до закінчення терміну дії рішення. Якщо колишні підстави змінилися або втратили чинність, підприємство може претендувати на статус за іншими чинними критеріями.

Що передбачено для енергетики та оборонної промисловості

Для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів встановлено окрему вимогу: до 10 листопада 2026 року вони мали привести обсяги бронювання у відповідність до квоти у 95 % військовозобов’язаних працівників. При цьому необхідно зберігати бронювання фахівців, безпосередньо задіяних у виробництві та аварійно-відновлювальних роботах. Якщо підприємство не дотримується встановленої квоти більше десяти робочих днів, це може стати підставою для скасування його статусу критично важливого.

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