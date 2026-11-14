Военно-учетный документ старого образца. Фото иллюстративное

Предприятия, срок действия статуса критически важных которых заканчивается в конце 2026 года, могут получить дополнительное время для подтверждения своего положения. Кабинет министров подготовил проект автоматического продления таких статусов до 1 февраля 2027 года. Речь идет о компаниях, у которых срок критичности истекает в ноябре или декабре.

Инициатива связана с пересмотром требований, по которым предприятия получают право бронировать военнообязанных работников, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минэкономики.

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Почему предприятиям могут продлить действующие статусы

Необходимость переходного периода возникла после изменения правил определения критически важных предприятий. Постановление Кабмина №1328 от 23 октября 2026 года вступило в силу 27 октября и предусматривает обновление отраслевых и региональных критериев, а также работу Координационного центра по вопросам бронирования.

На пересмотр требований государственным органам отвели 10 дней. По информации Минэкономики на 12 ноября, около 90% ведомств уже выполнили эту работу, в том числе все министерства и областные военные администрации.

Предлагаемое продление должно помочь избежать перерыва в действии статусов, пока завершается переход на новые правила. Если Кабмин утвердит проект, предприятия с критичностью, истекающей в ноябре и декабре 2026 года, смогут сохранить ее до 1 февраля 2027-го. Это позволит продолжить действующий механизм бронирования на время завершения процедур обновления критериев. До принятия соответствующего акта автоматическое продление не считается состоявшимся.

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Какие требования теперь действуют для получения критичности

Обновленный порядок предусматривает дополнительные условия для предприятий, претендующих на статус или его плановое подтверждение. Компании необходимо обосновать, что прекращение ее работы может повлиять на обороноспособность страны, жизнеобеспечение населения, критическую инфраструктуру или макрофинансовую устойчивость государства.

Кроме того, предприятие должно относиться к одной из 13 определенных сфер, среди которых оборонная промышленность, энергетика, агропроизводство, транспорт, логистика, IT, связь, банковская деятельность, здравоохранение и розничная торговля.

При этом изменение критериев само по себе не означает автоматической отмены ранее выданной критичности или бронирования сотрудников. Если основания для предоставления статуса сохраняются, предприятие продолжает пользоваться им в пределах установленного срока. Для планового подтверждения компании должны обращаться в профильные государственные органы или областные военные администрации за два-три месяца до окончания действия решения. Если прежние основания изменились или утратили силу, предприятие может претендовать на статус по другим действующим критериям.

Что предусмотрено для энергетики и оборонной промышленности

Для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов установлено отдельное требование: до 10 ноября 2026 года они должны были привести объемы бронирования в соответствие с квотой до 95% военнообязанных работников. При этом необходимо сохранять бронирование специалистов, непосредственно задействованных в производстве и аварийно-восстановительных работах. Если предприятие не соблюдает установленную квоту более десяти рабочих дней, это может стать основанием для отмены его статуса критически важного.

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