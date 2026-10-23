Процедура ВЛК. Фото: Армія.Inform

Стан здоров’я військовослужбовця може вплинути на можливість подальшого проходження служби в Україні. Однак рішення залежить не тільки від назви діагнозу, а й від ступеня порушення функцій організму та результатів медичного обстеження. Ці обставини оцінює військово-лікарська комісія (ВЛК), керуючись встановленими правилами.

Основним документом для такої експертизи є Положення, затверджене наказом Міністерства оборони України № 402, повідомляють Новини.LIVE.

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Що враховують під час проходження ВЛК

Визнання непридатності, тимчасова непридатність та звільнення зі служби мають різні правові наслідки. Під час медичного огляду комісія використовує перелік захворювань, включений до Положення про військово-лікарську експертизу. У ньому перелічено захворювання та стани, а також критерії оцінки придатності до військової служби. Лікарі вивчають медичні документи, результати обстежень та вираженість функціональних порушень.

Залежно від встановленого стану здоров’я можливе визнання особи придатною, тимчасово непридатною або непридатною до військової служби. Тому не можна стверджувати, що будь-який діагноз із переліку автоматично звільняє від служби: значення мають конкретні медичні обставини та висновок комісії.

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Коли стан здоров’я може стати підставою для звільнення

Порядок звільнення військовослужбовців регулюється статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". У передбачених законом випадках підставою може бути висновок ВЛК про непридатність до військової служби. Закон також передбачає можливість звільнення за станом здоров’я у разі встановлення інвалідності, якщо військовослужбовець не бажає продовжувати службу.

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Окремі положення стосуються тимчасової непридатності з повторним медичним оглядом через 6–12 місяців. Застосовність конкретної підстави необхідно оцінювати з урахуванням статусу військовослужбовця та чинної редакції законодавства.

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Які варіанти рішення передбачені

Під час розгляду стану здоров’я ВЛК може винести висновок, що передбачає один із таких варіантів:

визнання придатним до військової служби;

визнання тимчасово непридатним із необхідністю лікування та повторного огляду;

визнання непридатним до військової служби відповідно до встановлених критеріїв.

Сам висновок комісії та процедура звільнення — це не одне й те саме. Після отримання відповідного медичного документа військовослужбовцю необхідно пройти передбачені законом організаційні процедури, включаючи подання рапорту та розгляд документів командуванням, якщо це потрібно в конкретному випадку.

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Як діяти у разі незгоди з висновком комісії

Рішення ВЛК можна оскаржити у вищій військово-лікарській комісії або в судовому порядку. Для перегляду важливо підготувати медичні документи, результати обстежень та копію оскаржуваного висновку. При зверненні до суду перевіряється законність рішення та дотримання процедури, однак судовий розгляд не замінює медичну оцінку стану здоров’я. Якщо висновки комісії викликають сумніви, варто уточнити порядок оскарження та терміни подання документів з урахуванням обставин конкретної справи.

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