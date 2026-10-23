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Главная ТЦК Какие заболевания могут стать основанием для увольнения из армии в Украине

Какие заболевания могут стать основанием для увольнения из армии в Украине

Ua ru
23 октября 2026 08:42
Можно ли уволиться из армии по состоянию здоровья после ВВК Армія.Inform
Процедура ВВК. Фото: Армія.Inform

Состояние здоровья военнослужащего может повлиять на возможность дальнейшего прохождения службы в Украине. Однако решение зависит не только от названия диагноза, но и от степени нарушения функций организма и результатов медицинского обследования. Эти обстоятельства оценивает военно-врачебная комиссия (ВВК), руководствуясь установленными правилами.

Основным документом для такой экспертизы является Положение, утвержденное приказом Министерства обороны Украины №402, сообщают Новини.LIVE

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Что учитывают при прохождении ВВК

Признание непригодности, временная непригодность и увольнение со службы имеют разные правовые последствия. При медицинском осмотре комиссия использует расписание болезней, включенное в Положение о военно-врачебной экспертизе. В нем перечислены заболевания и состояния, а также критерии оценки пригодности к военной службе. Врачи изучают медицинские документы, результаты обследований и выраженность функциональных нарушений.

В зависимости от установленного состояния здоровья возможно признание человека пригодным, временно непригодным либо непригодным к военной службе. Поэтому нельзя утверждать, что любой диагноз из перечня автоматически освобождает от службы: значение имеют конкретные медицинские обстоятельства и вывод комиссии.

Когда состояние здоровья может стать основанием для увольнения

Порядок увольнения военнослужащих регулируется статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В предусмотренных законом случаях основанием может быть заключение ВВК о непригодности к военной службе. Закон также предусматривает возможность увольнения по состоянию здоровья при установлении инвалидности, если военнослужащий не желает продолжать службу.

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Отдельные положения касаются временной непригодности с повторным медицинским осмотром через 6–12 месяцев. Применимость конкретного основания необходимо оценивать с учетом статуса военнослужащего и действующей редакции законодательства.

Какие варианты решения предусмотрены

При рассмотрении состояния здоровья ВЛК может вынести заключение, предусматривающее один из следующих вариантов:

  • признание пригодным к военной службе;
  • признание временно непригодным с необходимостью лечения и повторного осмотра;
  • признание непригодным к военной службе в соответствии с установленными критериями.

Само заключение комиссии и процедура увольнения — не одно и то же. После получения соответствующего медицинского документа военнослужащему необходимо пройти предусмотренные законом организационные процедуры, включая подачу рапорта и рассмотрение документов командованием, если это требуется в конкретном случае.

Как поступить при несогласии с заключением комиссии

Решение ВВК можно обжаловать в вышестоящей военно-врачебной комиссии или в судебном порядке. Для пересмотра важно подготовить медицинские документы, результаты обследований и копию оспариваемого заключения. При обращении в суд проверяется законность решения и соблюдение процедуры, однако судебное разбирательство не заменяет медицинскую оценку состояния здоровья. Если выводы комиссии вызывают сомнения, стоит уточнить порядок обжалования и сроки подачи документов с учетом обстоятельств конкретного дела.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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