Волонтера Друзенка перевели до штурмової юридичної групи після критики влади

Український доброволець і військовослужбовець Геннадій Друзенко. Фото: скриншот

Керівник "Першого добровольчого мобільного госпіталю"2 Геннадій Друзенко повідомив про переведення до штурмової бригади "Рубіж". Про це він розповів під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За словами медика, про кадрове рішення він дізнався, перебуваючи у відпустці. Керівництво пояснило переведення наказом зверху, але не уточнило його причини.

Друзенко припускає, що рішення могло бути пов’язане з його публічною критикою дій української влади, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як пояснили кадрове рішення

За словами Друзенка, оформлення переведення вимагали провести у прискореному порядку. Він стверджує, що самостійно з таким проханням не звертався і не отримав докладних пояснень, чому його вирішили перевести в іншу частину.

Медик також порушив це питання у публічному зверненні до президента Володимира Зеленського. При цьому незалежного підтвердження того, що причиною переведення стала саме критика влади, не наводиться.

Що Друзенко говорив про стратегію України

На засіданні комісії керівник госпіталю висловився щодо цілей України у війні. Він заявив, що головним пріоритетом вважає збереження української держави, а не руйнування Росії, і виступив за те, щоб національні інтереси України залишалися визначальними при ухваленні рішень. Окремо Друзенко згадав свою критику дій президента Володимира Зеленського.

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"Я критикував неефективні дії, зокрема президента Зеленського. Я вже третій рік кажу, що нашою метою має бути виживання України, а не руйнування Росії. Я не вірю, що єдиний спосіб — це зруйнувати, перемогти, розчленувати Росію. Я вважаю, що інтереси України мають стояти набагато вище в цій війні, ніж інтереси Росії", — заявив медик на засіданні комісії.

Які питання він порушив після переведення

У зверненні до президента Друзенко порушив питання про причини кадрового рішення та його можливий вплив на мотивацію добровольців проходити військову службу. Він повідомив, що раніше служив у військовій частині Національної гвардії України № 3066, а переведення оформляють до частини № 3018. Медик наполягає, що не отримав пояснень щодо причин переведення. Офіційна позиція щодо мотивів кадрового рішення у наведених матеріалах не представлена.

Геннадій Друзенко — український юрист, громадський діяч і керівник громадської організації "Перший добровольчий мобільний госпіталь імені Миколи Пирогова" (ПДМГ), яка займається наданням медичної допомоги в умовах війни. Організація залучає медичних працівників до роботи в районах бойових дій та підтримує українських військових і цивільних. Друзенко здобув популярність завдяки своїй волонтерській діяльності та публічним виступам про ситуацію в країні, роботу держави та стратегію України у війні.

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